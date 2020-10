McDonald’s to sieć, która zrewolucjonizowała myślenie o globalnie prowadzonych biznesach. Pomimo tego, że działa w systemie franczyzowym, w każdym miejscu na świecie utrzymuje takie same standardy. Big Mac w Polsce nie powinien się więc różnic od Big Maca we Francji czy w Kanadzie. Ba, z tego właśnie powodu jednym ze sposobów obliczania poziomu zamożności mieszkańców danego kraju jest tzw. Indeks Big Maca. Oprócz menu restauracje powinny mieć oczywiście taki sam wystrój wnętrza, prędkość działania i jakość obsługi. Z tych wszystkich wspólnych cech jest jednak jedna tak charakterystyczna, że od lat jest przedmiotem żartów. Tak, zgadliście – chodzi o niedziałającą maszynę do lodów. Sam w fast-foodach jadam na tyle rzadko, że te awarie nigdy nie rzuciły mi się w oczy, jednak z tego, co mogę zaobserwować – dla niektórych ludzi stanowią one źródło frustracji. Jak się okazuje, frustracja ta była na tyle duża, że ktoś postanowił raz na zawsze uporać się z problemem.

McBroken powie ci, w którym McDonald’s maszyny do lodów nie działają

McBroken to projekt 24 letniego inżyniera, Rashiqa Zahida. Podczas którejś ze swoich wycieczek miał on ochotę na lody w lokalnym McDonaldzie i, jak się okazało, napotkał tak właśnie na omawianą wcześniej sytuację. Postanowił więc sprawdzić, czy istnieje możliwość, by wiedzieć z wyprzedzeniem o tym, w której restauracji w okolicy maszyna do lodów działa, a w której nie. Wymyślił, że stworzy bota, który będzie odpytywał aplikację do zamawiania jedzenia z McDonald’s o jeden produkt, który taką maszynę wykorzystuje. Wybór padł na lody z polewą. Bot próbował dodać do koszyka w każdym kolejnym McDonald’s i jeżeli nie było takiej możliwości, oznaczał placówkę jako tą z uszkodzoną maszyną. System został wypróbowany najpierw na mniejszej liczbie restauracji w Niemczech, a Zahid odwiedził każdą z nich, by zobaczyć, czy program zwraca prawidłowe wyniki. Kiedy się upewnił, że bot działa poprawnie, „wypuścił” go do zbadania sytuacji w całych Stanach Zjednoczonych.