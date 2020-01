Zwiastun filmu o Zenku. Biografia króla disco-polo ze scenarzystką Korony królów

To jeden z tych filmów, na który czeka cała Polska. Część z przejęciem, a część dla beki.

Zenka Martyniuka nie trzeba przedstawiać nikomu. Nawet jeśli nie jesteśmy targetem jego muzyki, wiemy, kim jest. Każdy chociaż raz w życiu słyszał piosenkę Akcentu. Często nawet z własnej woli. Sama nie należę do grona jego fanów, ale zdaję sobie sprawę, jaką pozycję w świecie rozrywki ma Zenek. Ludzie szaleją, gdy wychodzi na scenę. Disco-polowcy kochają jego przeboje i chcą ich słuchać na każdym możliwym festiwalu. Teraz będą mieli okazję poznać swojego idola trochę bliżej.

Zenek w kinach od 14 lutego

W filmie wystąpią m.in. Krzysztof Czeczot (Pitbull. Nowe porządki, Porady na zdrady), Jakub Zając (Najlepszy, Belfer), Magdalena Berus (Bejbi blues, Szatan kazał tańczyć), Klara Bielawka (Dzień kobiet, Wyjazd integracyjny), Karol Dziuba (O mnie się nie martw, Całe szczęście) i Jan Frycz (Ślepnąc od świateł, Pręgi). Reżyserem jest Jan Hryniak (Czas honoru – Powstanie, Trzeci), scenariusz zaś napisała Marta Hryniak (Korona królów).

Zwiastun odwołuje się do nostalgii, pokazując nam charakterystykę lat, w których fani kupowali kasety na stadionach. Jest kolorowo, w tle leci hit. Dzieje się może niewiele, ale przecież Zenek nie jest Jamesem Bondem. Tu chodzi o historię, nie wybuchy. Ciekawym zabiegiem jest zaangażowanie w projekt… Limahla. Osobiście szkoda mi, że filmowy Zenek nie rozumie, jak można bawić się do Led Zeppelin czy AC/DC, ale gusta mamy przecież różne. Dziwi mnie również zaangażowanie pożyczek Bocian w rolę honorowego sponsora. Wierzę, że mogłoby się udać znaleźć kogoś bardziej odpowiedniego. Ale może trwa moda na sponsorów związanych z finansami? Polityka miała Cinkciarza, Zenek ma bociana. Na film wybiorę się z wielką ciekawością, bo to na pewno będzie interesujące widowisko