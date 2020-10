Zdjęcia w nocy były piętą achillesową średniaków. Już nie są

Co jednak, jeżeli czujemy, że trzęsą nam się ręce i nie będziemy w stanie utrzymać aparatu w takiej pozycji? Otóż i tutaj producenci średniaków znaleźli rozwiązanie. O ile wciąż w tej półce cenowej nie znajdziemy optycznej stabilizacji obrazu (chociaż sądzę, że taka sytuacja nie potrwa długo), obiektywy odpowiedzialne za nocne zdjęcia wykorzystują jej cyfrowy odpowiednik – EIS. Wykorzystuje ona dane z akcelerometru smartfona do wykrywania ruchu urządzenia, co pozwala skompensować drgania za pomocą oprogramowania. To właśnie dzięki temu możliwe jest zrobienie nieporuszonego zdjęcia nocą nawet przy bardzo długim naświetlaniu.

No dobrze, ale co jeżeli chcielibyśmy uchwycić bardziej „artystyczne” zdjęcie, bądź też jesteśmy w takich ciemnościach, że nawet tryb nocny nie daje zadowalających rezultatów? Tutaj także nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Producenci zaimplementowali bowiem kilka sztuczek, które mogą nam pomóc. Przede wszystkim, wybierzmy telefon, w którym będziemy mogli skorzystać z pełnego trybu profesjonalnego. Dzięki możliwości ręcznego ustawienia ISO, balansu bieli i (najważniejsze) czasu naświetlania, będziemy mieli pewność, że zdjęcie wyjdzie dokładnie takie, jakiego sobie życzymy. Jeżeli natomiast nie czujecie się pewnie w takich ustawieniach, możecie pozwolić by i tutaj oprogramowanie telefonu wam pomogło. Niektóre telefony na rynku, jak np. realme 7 Pro, mają wbudowany „tryb trójnogu”. Został on zaprojektowany, by maksymalnie wykorzystać dostępne telefonowi światło. Jedynym warunkiem jest całkowite unieruchomienie telefonu na czas robienia zdjęcia. Wtedy też jednak możliwe jest otrzymanie najlepszych rezultatów.