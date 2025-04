Zdjęcia Google pozytywnie zaskakują. Zmiana o którą prosiliśmy latami staje się faktem

Zdjęcia Google nie bez powodu cieszą się opinią najlepszego produktu w swojej kategorii. Tamtejsze algorytmy wyszukiwania od lat mają ogromne uznanie ze strony użytkowników. W raptem kilka sekund można przekopać się przez potężne biblioteki naszych multimediów i odnaleźć to, na czym nam właśnie zależy. Fakty jednak są takie, że by być w temacie efektywnym: trzeba poświęcić chwilę na odpowiednie zapoznanie się z narzędziem. Od lat dyskusyjnym było też umieszczenie paska odpowiedzialnego za wyszukiwanie i Google wydaje się słuchać użytkowników - w najnowszej wersji planuje wprowadzić zmiany. Pomóc w tym mają najświeższe zmiany w interfejsie aplikacji.

Pasek wyszukiwania w Zdjęciach Google ma nowe miejsce

Dotychczas pasek wyszukiwania znajdował się na górze ekranu, co było dość dyskusyjne w kontekście wygody obsługi. Szczególnie odczuwali to posiadacze większych smartfonów. Próba sięgnięcia do górnej części ekranu jedną ręką często wymaga od użytkowników niemałej gimnastyki - Google doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w najnowszej wersji aplikacji testuje nieco inne podejście do tematu. Aplikacja Zdjęcia Google w wersji v7.24.0.744869131, według jak poinformowała redakcja Android Authority, przeniesie pasek wyszukiwania na dół ekranu. Trafi on tuż nad przyciski odpowiadające za nawigacyję. Taka zmiana to ukłon w stronę większej ergonomii: wszystko, co najważniejsze, znajdzie się teraz w zasięgu jednego palca.

Nowy pasek wyszukiwania w Google Photos zachowuje tę samą funkcjonalność, co dotychczasowy – można w nim wpisywać hasła, osoby, miejsca czy daty. Różnica polega na jego położeniu i dostępności. Zamiast znikać po wpisaniu zapytania, pasek pozostaje widoczny również na ekranie wyników, co umożliwia błyskawiczne rozpoczęcie kolejnego wyszukiwania. To rozwiązanie przyspiesza przeglądanie zdjęć i pozwala na szybki powrót do innych wspomnień. Choć nowa funkcja nie została jeszcze oficjalnie udostępniona wszystkim użytkownikom, wstępne testy wskazują, że Google może planować jeszcze więcej opcji personalizacji. Możliwe, że użytkownicy będą mogli samodzielnie wybrać, gdzie ma się znajdować pasek wyszukiwania – u góry czy na dole – lub aplikacja automatycznie dopasuje układ w zależności od rozmiaru ekranu.

Nowość, która uczyni aplikację jeszcze wygodniejszą. Takie zmiany lubimy

Nowe podejście do interfejsu w Zdjęć Google może nie wywraca aplikacji do góry nogami, ale wcale nie musi. Czasem to właśnie te małe-wielkie zmiany wpływają na ogólny odbiór narzędzi, bowiem znacząco wpływają one na komfort korzystania z danych rozwiązań i nierzadko dla użytkowników są powodem wyboru danego narzędzia. Tutaj dochodzi jeszcze znakomite tło dla wszystkiego innego: Zdjęcia Google są najlepszym narzędziem w swojej klasie i dawno już zostawiły konkurencję daleko w tyle. Na tyle, że raczej trudno mi sobie wyobrazić, by w najbliższych latach ktokolwiek mógł im dorównać. Wygodą, algorytmami wyszukiwania i ogólnym doświadczeniem użytkownika.

