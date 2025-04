Google szykuje wielką zmianę. Nie poznacie strony głównej wyszukiwarki

Google regularnie miesza w swoich produktach, jest jednak pewien element, który przez lata pozostawał niezmiennym: strona główna wyszukiwarki. Owszem, zdarzały się tam jakieś kosmetyczne podmianki, jednak w gruncie rzeczy była ona szczytem prostoty. Logo, pole do wyszukiwania, dwa przyciski: tyle. Ale w niedalekiej przyszłości ma się to zmienić: wzorem urządzeń mobilnych, Google zaserwuje nam na ekranie głównym wyszukiwarki także sekcję Discover oraz zestaw widżetów.

Nadchodzi zupełnie nowa strona główna Google. Firma pokazuje co się zmieni

Podczas wydarzenia Search Central Live w Madrycie, Google oficjalnie zaprezentowało swoją nawą wizję strony głównej wyszukiwarki. Jak twierdzą przedstawiciele firmy: zaserwowanie treści Discoverowych oraz widżetów informacyjnych uczyni wyszukiwarkę bardziej spersonalizowaną i... funkcjonalną. Jak możemy podejrzeć na przykładowych grafikach, nowy układ przypomina wersję testową z 2023 roku. Nad polem wyszukiwania nadal dominuje klasyczne logo Google, ale pod nim pojawiają się nowe bloki. Pierwszy z nich to Google Discover, który wyświetla najnowsze artykuły i treści dopasowane do zainteresowań użytkownika. Drugi blok to sekcja „Na pierwszy rzut oka” – zawierająca widżety prezentujące prognozę pogody, wyniki sportowe, często odwiedzane strony internetowe, a także informacje z Kalendarza Google. Nowa wersja strony głównej to efekt strategii rozszerzania tzw. „powierzchni” dla treści Discover.

Kiedy możemy spodziewać się zmian?

Choć interfejs został już oficjalnie zaprezentowany przez Google, to firma nie podała jeszcze żadnej daty premiery. Nie wiadomo również, czy nowy wygląd będzie domyślny dla wszystkich użytkowników, czy może dostępny jako opcja do włączenia w ustawieniach. Jakiś czas temu internetowy gigant testował podobne funkcjonalności, jednak żadne z tych rozwiązań nie zostało wdrożone na stałe. Tym razem jednak zapowiedź była bardziej konkretna, a opinie specjalistów SEO, takich jak Clara Soteras czy Gianluca Fiorelli, sugerują, że Google jest zdecydowane na globalne wdrożenie zmian.

Dla specjalistów SEO i wszelkiej maści twórców to wyjątkowo poważna zmiana. Obecność Discover na stronie głównej Google oznacza, że ruch z tej platformy może znacząco wzrosnąć, a dla wielu już teraz stanowi trzon działalności. Warto też mieć na uwadze, że odpowiednio przygotowany artykuł, oparty na E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trust), ma szansę zyskać widoczność nie tylko w wynikach wyszukiwania (które w czasach AI Overview i stale rosnącej popularności czatbotów tracą na znaczeniu), ale również w Google Discover – bez konieczności płatnej promocji.

Nowa era Google. Trochę klasyki, trochę nowości

Na tę chwilę pojawia się wiele pytań związanych z tym, czym właściwie będzie nowa strona Google i jak wdrożenie Discover na desktopie wpłynie na rozkład ruchu w sieci. Sporo pytań - ale na odpowiedzi przyjdzie nam jeszcze poczekać. Tak długo, jak będzie to opcjonalne: nie widzę najmniejszego problemu. W innym przypadku... cóż: jestem przekonany, że nie wszystkim te zmiany przypadną do gustu.