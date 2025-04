Mapy Google zachwycą użytkowników. Koniec ze ściemą w popularnej aplikacji

Fałszywe opinie o biznesach lawinowo zasypują internet. Walka z nimi staje się coraz bardziej wymagająca, ale Google się nie poddaje. Do pomocy w walce z nimi zatrudnia sztuczną inteligencję!

Google oficjalnie przyznało, że dzięki zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego oraz wsparciu modelu Gemini, systemy ochrony dbający o wysokie standardy i walkę z fałszywymi opiniami stały się znacznie skuteczniejsze. Statystyki za ubiegły rok wyglądają niezwykle obiecująco. Udało się bowiem:

Co ważne, jak zaznacza internetowy gigant, lwia część z tych treści została zablokowana, zanim ktokolwiek zdążył je zobaczyć. I to wygląda naprawdę imponująco.

Mapy Google z nową opcją. Będzie rzetelniej

Nowością, która może zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy recenzje online, jest wprowadzenie widocznych ostrzeżeń o podejrzanych opiniach pięciogwiazdkowych. Już teraz użytkownicy w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Indiach mają dostęp do informacji, jeśli Google niedawno usunęło część opinii o danym miejscu. Co więcej, w sytuacjach wykrycia wzmożonej aktywności ze strony podejrzanych użytkowników, Google może tymczasowo wyłączyć możliwość dodawania opinii – ma to na celu ochronę zarówno firm, jak i użytkowników przed manipulacjami. I choć obecnie opcja ta dostępna jest wyłącznie w trzech krajach, to już za kilka tygodni firma obiecuje rozpoczęcie jej udostępniania szerszemu gronu odbiorców: w tym również na rynku europejskim. Dla polskich przedsiębiorców może to oznaczać konieczność dokładniejszego monitorowania swojego Profilu Firmy w Google.

Model Gemini, który Google wykorzystuje do analizy aktywności użytkowników i firm, potrafi na podstawie zaledwie kilku przykładów nauczyć się, jak wyglądają podejrzane zmiany na profilu. Dzięki tej umiejętności, może on identyfikować nieregularności w różnych branżach i językach.

Google nie daje za wygraną. Blokuje ponad 900 tys. kont

Google podkreśla, że w ciągu ostatniego roku wprowadziło ograniczenia publikowania dla ponad 900 tysięcy kont, które wielokrotnie naruszały zasady społeczności. To wyraźny sygnał, że firma nie zamierza tolerować prób oszustwa i manipulacji rankingami. A od dawna widać, że Mapy Google starają się być czymś znacznie więcej, niż "tylko" mapami czy nawigacją. To kompleksowa baza danych, do której każdego dnia zaglądają miliony użytkowników z całego świata. Tym bardziej cieszy widok na temat walki, w ramach której Google ewidentnie nie daje za wygraną. Wręcz przeciwnie: co rusz sięga po coraz bardziej efektywne sposoby, by walczyć z fałszywymi opiniami.

