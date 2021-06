Zdecydowanie potrzebujemy nowego producenta SoC. Ale nie 15

Bo wielu producentów SoC to także wiele problemów z optymalizacją

Zapewne większość z was wie, że Exynosy, Snapdragony i Dimensity różnią się od siebie w wielu kwestiach, takich jak wydajność, zarządzanie energią, efektywność termiczna czy nawet – jakość zdjęć. W przypadku np. gier mobilnych ich silniki mogą być lepiej zoptymalizowane do działania na produktach Qualcommu niż na MediaTekach. Jeżeli jednak zaczniemy do tej układanki dokładać jeszcze więcej wariantów i z dwóch producentów nagle zrobi nam się 7-8, to problemy z optymalizacją zaczną być, moim zdaniem, dużo bardziej widoczne niż teraz. Pomimo, że zapewne wszystkie z tych procesorów będą oparte o tę samą microarchitektórę Cortex i będą wykorzystywać te same rdzenie (nie wyobrażam sobie innego scenariusza) to różnice będą moim zdaniem na tyle zauważalne, że bardzo możliwe, iż już niedługo powrócimy do czasów w których developerzy będą musieli optymalizować swoje produkcje pod konkretnych producentów SoC by uniknąć zauważalnych spadków wydajności.