Zazdroszczę polskim uczniom. Nadchodzą duże zmiany

W czasach mojej edukacji szkolnej smartfony czy tablety nie dość, że były rzadkością, to jeszcze ich widok doprowadzał nauczycieli do białej gorączki – niektórzy nawet z niezdrową satysfakcją konfiskowali je przed lekcją – bo mało kto myślał o nich w kontekście przydatnej pomocy naukowej. Ta prehistoryczna mentalność do dziś dręczy uczniów wielu szkół, ale obecnie nauczyciele nie mogą już wypierać tego, że wchodzący do podstawówek przedstawiciele pokolenia Alpha są pełnoprawymi członkami społeczeństwa cyfrowego, które wymaga świeżego podejścia do edukacji. W związku z tym czas skończyć w końcu z obrażaniem się technologię użytkową i wykorzystać jej potencjał. Mam nadzieję, że ORBIUM będzie tym długo wyczekiwanym krokiem naprzód.

Samsung chce przywrócić technologię do szkół

Dziś w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja prasowa, na której po raz pierwszy pokazano zestaw edukacyjny ORBIUM. Co kryje się pod tą intrygującą nazwą? Nic innego jak set akcesoriów, urządzeń i pomocy naukowych, przygotowany we współpracy z Samsungiem. Jest przeznaczony dla uczniów klasy 4–8 szkół podstawowych i ma łączyć technologię z procesem uczenia się, kładąc nacisk na uniwersalność, interdyscyplinarność i współpracę.

Podczas konferencji mówiono wprost o tym, że polskie szkolnictwo średnio radziło sobie z wdrażaniem i wykorzystywaniem technologii cyfrowych – niech przykładem będzie tu bezsensowny boom na zamykane pod klucz drukarki 3D, kupowane na potęgę i wyciągane z szafy tylko na potrzebę wizytacji kuratora oświaty. Z ORBIUM ma być inaczej. Najpierw zaczęto bowiem od burzy mózgów, pomysłów i testów plenerowych, a dopiero potem zespół badawczy, składający się zarówno z nauczycieli jak i uczniów, przeszedł do realizacji wizji. W efekcie badań powstało 14 interdyscyplinarnych scenariuszy lekcji oraz materiałów metodycznych dla nauczycieli, które w teorii mają podnieść interakcyjność lekcji od języka polskiego, przez fizykę, muzykę i chemię aż po wychowanie fizyczne.

„Szkoła z technologią” – program dostosowany do młodych pokoleń

Podczas wydarzenia odbywającego się w Centrum Nauki Kopernik zaprezentowano kilka wspomnianych scenariuszy. Miałem okazję zagrać muzykę na warzywach i owocach, zobaczyć wnętrze serca przy pomocy kostki VR, czy użyć tabletu jako mikroskopu. To właśnie wokół kreatywnego wykorzystania tabletu z serii Galaxy Tab będą orbitować scenariusze edukacyjne w projekcie ORBIUM. Nauczyciele – będący częścią grupy wdrożeniowej – przekazali, że rola tabletu nie będzie ograniczać się jedynie do scrollowania prezentacji.

Uczniowie wykorzystają takie narzędzia jak żyroskop, kompas, decybelomierz, kamera poklatkowa, barometr czy wysokościomierz w sesjach nowoczesnej nauki, łączonej z klasycznymi metodami. Twórcy projektu nie chcą bowiem, by technologia zastąpiła zeszyt, podręcznik i długopis – urządzenie ma być ich rozwinięciem, angażującym mózgi, które z elektroniką mają do czynienia już od pierwszych chwil na Ziemi.

Miejmy nadzieję, że te pomysły będą wdrażane i wykorzystywane w wiejskich i małomiasteczkowych szkołach z równie dużym zaangażowaniem, co w Warszawie, bo nie zapominajmy, że samą technologią betonu niewydajnego szkolnictwa nie skruszmy – potrzebna jest przede wszystkim zmiana w mentalności nauczycieli. Wszystko w ich rękach oraz rękach rodziców dzieci z klas 4–8 – już teraz bowiem ruszyły zapisy do pierwszej tury programu „Szkoła z technologią”. 25 szkół podstawowych otrzyma po 4 zestawy edukacyjne i będzie mogło przeprowadzać lekcje, korzystając z opracowanych scenariuszy – zgłaszać placówki można pod tym adresem.