Jeżeli PlayStation i Nintendo chcą zarabiać duże pieniądze, muszą wydawać gry na smartfony

Poważni gracze od lat negują sens istnienia mobilnego grania, kojarzonego przede wszystkim z reklamami, mikrotransakcjami, fatalnie zaprojektowanym modelem biznesowym — a wszystko to dodatkowo podsycane uproszczoną mechaniką. No przecież to się nie godzi. Ale hejterzy gadają, a rynek rozwija się dalej – i to w zastraszająco szybkim tempie. A wpływy z niego kolejny raz biją rekordy.

Według najnowszego raportu App Annie i International Data Group, tegoroczne wydatki mobilnych graczy mają dojść do poziomu 120 miliardów dolarów. Dla porównania — na drugim miejscu są gracze komputerowi (41 miliardów dolarów), a dopiero za nimi właściciele domowych konsol (39 miliardów) i handheldów (4 miliardy). Graczy mobilnych jest coraz więcej, a każdego tygodnia wydają oni około 1,7 miliarda dolarów na mobilne gry – najczęściej pewnie w tych niepozornych, jednodolarowych, transakcjach. Co ciekawe, wielu wróżyło że przez pandemię popularność mobilnego grania może spaść – ludzie siedzą w domu, więc mogą odpalić „lepsze” tytuły na komputerach czy konsolach. Nic z tych rzeczy — ten rynek wciąż rośnie i wydaje się być — dosłownie — nie do zatrzymania.