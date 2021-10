Kolejne sklepy bez kas i obsługi Żappka Store już otwarte w trzech miastach

Żabka swój nowy koncept sklepów Żappka Store stworzyła we współpracy z amerykańską firmą technologiczną AiF. Pozwala on na zrobieniu zakupów bez konieczności ich skanowania przy kasie czy nawet wkładania do koszyka.

System kamer zainstalowanych w takich sklepach wykorzystując algorytmy deep learning, rozpoznaje produkty ściągane z półek przez klientów (również fakt ich odkładania), sam nalicza płatność za nie i pozwala ją sfinalizować na koniec za pomocą podpiętej do aplikacji Żappka Pay karty płatniczej.

Żappka Store wykorzystuje innowacyjną technologię opartą o AI, która powstała dzięki współpracy Żabki Future z amerykańską firmą technologiczną AiFi. To koncept, który sieć cały czas doskonali i rozwija, wykorzystując m.in. spostrzeżenia klientów dotyczące np. produktów czy udogodnień, mogących poprawić funkcjonowanie tego miejsca.

Poprzednie 1 z 1 Następne

Jak dokładnie wygląda proces zakupu w takich sklepach? Przede wszystkim musimy mieć zainstalowaną aplikację mobilną na smartfonie żappka i aktywną usługę Żappka Pay. Przed wejściem do sklepu w aplikacji generujemy indywidualny kod QR, skanujemy go w czytniku umieszczonym przy drzwiach sklepu, co pozwoli nam wejść do sklepu. W sklepie wystarczy wybrać interesujące nas produkty, włożyć do własnej torby i wyjść ze sklepu, płatność za nie zostanie automatycznie pobrana z naszej karty płatniczej podpiętej pod Żappka Pay.

Na koniec ważne pytanie, gdzie/w jakich lokalizacjach skorzystamy z takich szybkich zakupów? Oprócz wspomnianego Żappka Store na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (brama nr 8 od ulicy Głogowskiej), uruchomione zostały jeszcze trzy nowe sklepy:

w Poznaniu – Dworzec PKP, ul Dworcowa 1

w Krakowie – Przejście podziemne Lubicz-Basztowa

w Warszawie – ul. Bracka 3

Więcej informacji o Żappka Store i zakupach w takich sklepach znajdziecie na dedykowanej nowemu konceptowi stronie.

Źródło: Żabka.