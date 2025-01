Zapnij pasy, świeży zwiastun hitu zapowiada zero litości dla bohaterów

Ten serial trzyma widzów na skraju siedzenia, więc jeżeli wciąż macie na to ochotę, mamy dobrą wiadomość! Nowy sezon zapowiada się szalenie i przerażająco, nie zabraknie okazji do zachwytu.

Najświeższy zwiastun wzbudza wiele nadziei na wiele emocji. Jest głośno, przerażająco i wszystko dzieje się tak szybko i zwariowanie jak w tym serialu powinno. Drużyna piłkarska Yellowjackets powraca, a wraz z nią nadzieja uzyskania odpowiedzi na nękające pytania.

Yellowjackets, zwiastun 3 sezonu jest szalony, to dobrze!

Historia żeńskiej drużyny piłkarek Yellowjackets zaczęła się 2021 roku. To wtedy widzowie mieli okazję obejrzeć, dosłownie szalony pierwszy sezon serialu pełnego intryg, kultu i tajemnicy, która przetrwała ćwierć wieku. Po tym czasie zaczęła gonić uczestniczki wydarzeń sprzed lat, a przynajmniej te, które przeżyły rozbicie samolotu w kanadyjskim lesie i wszystko to, co miało miejsce po nim.

Drugi sezon niestety nie odpowiedział na wszystkie pytania, które męczyły fanów serialu Yellowjackets i dlaczego wszystko obrało tak brutalny kierunek, że aż przeszłość zaczęła się dobierać do ocalonych. Szczęśliwie — cóż, szczęśliwie dla widzów — powyższy trailer ukazał nam, że jest naprawdę na co czekać. Jeżeli cały sezon będzie, chociaż w połowie interesujący jak ten zbiór scen to czeka nas wiele emocji, może aż nawet za wiele.

Wygląda na to, że w końcu dowiemy się o wiele więcej o szalonym kulcie, który się zrodził wśród dziewcząt i jak bardzo prawda zagraża każdej, która przeżyła. Tym bardziej, że to pora na konkretne odpowiedzi! W końcu z planowanych pięciu sezonów ten już będzie trzecim i miejmy nadzieję, że twórcy wcale nie chcą przetrzymać fanów aż do samego końca, żeby dopiero wtedy ukazać jakieś konkrety.

Trzeci sezon Yellowjackets zadebiutuje już za mniej niż miesiąc, bo 14. lutego w walentynki, idealnie na emocjonujący wieczór. W Polsce serial jest dostępny za pośrednictwem platformy Canal+.