Zamówiłeś auto? Sprawdź czy dojedzie na czas. Jeśli w ogóle dojedzie.

Wojna na Ukrainie spowodowała zakłócenia w niektórych zakładach montażu samochodów i skłoniła firmy do zawieszenia dostaw do Rosji.Postanowiłem sprawdzić jak sytuacja przedstawia się w rozbiciu na poszczególne marki. Być może to pomoże potencjalnym kupującym zorientować się, jak długo jeszcze mogą czekać na swoje zamówione samochody. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna i może zmienić się w ciągu nawet miesiąca. Lista aktualna w chwili publikacji (marzec 2022).

Porsche - firma tymczasowo wstrzymuje produkcję swojego samochodu Taycan z powodu braku komponentów spowodowanych inwazją Rosji na Ukrainę. Przestój wstępnie jest planowany na około tydzień czasu. W fabryce w Stuttgart-Zuffenhausen powstaje około 200 modeli Taycan dziennie. Produkcja wersji 911 i 718 nie jest aktualnie opóźniona.

- firma tymczasowo wstrzymuje produkcję swojego samochodu Taycan z powodu braku komponentów spowodowanych inwazją Rosji na Ukrainę. Przestój wstępnie jest planowany na około tydzień czasu. W fabryce w Stuttgart-Zuffenhausen powstaje około 200 modeli Taycan dziennie. Produkcja wersji 911 i 718 nie jest aktualnie opóźniona. Mercedes - modele klasy S i elektryczny EQS mają opóźnienia - producent dostosowuje harmonogram zmian w swoim macierzystym zakładzie w Sindelfingen pod Stuttgartem z powodu skutków wojny na Ukrainie.

- modele klasy S i elektryczny EQS mają opóźnienia - producent dostosowuje harmonogram zmian w swoim macierzystym zakładzie w Sindelfingen pod Stuttgartem z powodu skutków wojny na Ukrainie. Renault - brak informacji, ale sytuacja producenta nie prezentuje się w jasnych barwach. Francuski producent samochodów stracił około jednej czwartej swojej wartości rynkowej w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i wynikających z niej sankcji gospodarczych. Rosja jest drugim co do wielkości rynkiem Renault. Sytuacji nie ułatwia umowa o wartości 1 miliarda dolarów, jaką producent zawarł z z rosyjskim państwem. Renault jest tak naprawdę uwięzione w Rosji a to oznacza, że nie może tak łatwo przenieść swoich fabryk. Akcje Renault spadły do ​​najniższego poziomu od listopada 2020 roku.

- brak informacji, ale sytuacja producenta nie prezentuje się w jasnych barwach. Francuski producent samochodów stracił około jednej czwartej swojej wartości rynkowej w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i wynikających z niej sankcji gospodarczych. Rosja jest drugim co do wielkości rynkiem Renault. Sytuacji nie ułatwia umowa o wartości 1 miliarda dolarów, jaką producent zawarł z z rosyjskim państwem. Renault jest tak naprawdę uwięzione w Rosji a to oznacza, że nie może tak łatwo przenieść swoich fabryk. Akcje Renault spadły do ​​najniższego poziomu od listopada 2020 roku. Audi - firma ogranicza niemiecką produkcję z powodu kryzysu na Ukrainie. Niedobór wiązek montowanych na Ukrainie, które są kluczowym komponentem w produkcji pojazdów prowadzi do cięć produkcyjnych w oddziale Audi Grupy Volkswagen.

- firma ogranicza niemiecką produkcję z powodu kryzysu na Ukrainie. Niedobór wiązek montowanych na Ukrainie, które są kluczowym komponentem w produkcji pojazdów prowadzi do cięć produkcyjnych w oddziale Audi Grupy Volkswagen. Nissan - spodziewane przestoje w produkcji. Producent wstrzymał eksport pojazdów do Rosji. Japoński producent samochodów, który w zeszłym roku sprzedał 53 000 pojazdów w Rosji, spodziewa się, że „dalsze wyzwania” doprowadzą do przestojów i zakłóceń w lokalnej produkcji.

Grupa Volkswagen - firma dołączyła do bojkotu firm z Rosji i tym samym wstrzymała eksport do kraju a także lokalną produkcję w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę. Posunięcie to dotyczy dwóch fabryk VW w Rosji, które produkują modele marki Volkswagen i Skoda. Volkswagen spodziewa się również przestojów w kolejnych zakładach, w tym w głównej fabryce w Wolfsburgu, w związku z rozprzestrzenianiem się skutków niedoborów kluczowych części od dostawców na Ukrainie.

- firma dołączyła do bojkotu firm z Rosji i tym samym wstrzymała eksport do kraju a także lokalną produkcję w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę. Posunięcie to dotyczy dwóch fabryk VW w Rosji, które produkują modele marki Volkswagen i Skoda. Volkswagen spodziewa się również przestojów w kolejnych zakładach, w tym w głównej fabryce w Wolfsburgu, w związku z rozprzestrzenianiem się skutków niedoborów kluczowych części od dostawców na Ukrainie. Toyota - firma wstrzyma produkcję w swojej rosyjskiej fabryce, import pojazdów do kraju również został wstrzymany na czas nieokreślony z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw. Toyota jest czołową japońską marką w Rosji. Produkuje około 80 tysięcy pojazdów w swoim zakładzie w Sankt Petersburgu, który zatrudnia 2 tysiące pracowników.

- firma wstrzyma produkcję w swojej rosyjskiej fabryce, import pojazdów do kraju również został wstrzymany na czas nieokreślony z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw. Toyota jest czołową japońską marką w Rosji. Produkuje około 80 tysięcy pojazdów w swoim zakładzie w Sankt Petersburgu, który zatrudnia 2 tysiące pracowników. Honda - wstrzymuje eksport samochodów i motocykli do Rosji, dołączając do rosnącej liczby globalnych firm, które po inwazji na Ukrainę zdecydowały się nie prowadzić interesów w tym kraju.

- wstrzymuje eksport samochodów i motocykli do Rosji, dołączając do rosnącej liczby globalnych firm, które po inwazji na Ukrainę zdecydowały się nie prowadzić interesów w tym kraju. Volvo zawiesza dostawy samochodów na rynek rosyjski do odwołania .Daimler Truck zapowiedział również, że ze skutkiem natychmiastowym zamrozi swoją działalność biznesową w Rosji, w tym współpracę z rosyjskim producentem ciężarówek Kamaz.

zawiesza dostawy samochodów na rynek rosyjski do odwołania .Daimler Truck zapowiedział również, że ze skutkiem natychmiastowym zamrozi swoją działalność biznesową w Rosji, w tym współpracę z rosyjskim producentem ciężarówek Kamaz. Jaguar, Aston Martin - brytyjscy producenci samochodów Jaguar Land Rover i Aston Martin wstrzymali dostawy pojazdów do Rosji, ponieważ sankcje związane z wojną na Ukrainie stworzyły rosnące przeszkody handlowe dla przemysłu samochodowego.

- brytyjscy producenci samochodów Jaguar Land Rover i Aston Martin wstrzymali dostawy pojazdów do Rosji, ponieważ sankcje związane z wojną na Ukrainie stworzyły rosnące przeszkody handlowe dla przemysłu samochodowego. Ford w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, poinformował partnera joint venture Sollersa o natychmiastowym zawieszeniu działalności w Rosji do odwołania.

w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, poinformował partnera joint venture Sollersa o natychmiastowym zawieszeniu działalności w Rosji do odwołania. Marka opon Continental pracuje nad przeniesieniem produkcji z zakładu w Rosji. Continental pracuje nad zidentyfikowaniem lokalizacji, w których może zwiększyć produkcję, aby zrekompensować utratę produkcji w swoim zakładzie w Kałudze w Rosji, gdzie produkcja została zawieszona.

Jak długo będzie trwał kryzys? Wszystko zależy od dalszego przebiegu wojny na terenach Ukrainy.