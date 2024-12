Zamek do drzwi z FaceID? Oczywiście, że taki chce

Inteligentne zamki do drzwi stają się coraz popularniejsze, ale moim zdaniem nie oferują jeszcze takiego poziomu wygody, aby zasadne było wydawanie kilkuset złotych. W przyszłym roku może się to jednak zmienić.

Inteligentne zamki do drzwi stają się coraz popularniejszym elementem smart home w naszych domach. Większość z nich wymaga jednak dedykowanego zamka albo odblokowywana jest przy pomocy aplikacji na smartfonie. I dlatego jeśli mam sięgać do kieszeni po telefon, to równie dobrze mogę sięgnąć po klucz. I nie muszę przy tym wydawać kilkuset złotych na automatycznych zamek. Wkrótce może się to jednak zmienić, bo rynek ten chce zagospodarować firma, która wie jak dogodzić swoim klientom.

Reklama

Domofon z funkcją FaceID? Biorę to!

Niezawodny Mark Gurman z Bloomberga podzielił się dzisiaj ciekawymi informacjami na temat nowego produktu jaki ma szykować Apple. Otóż okazuje się, że gigant z Cupertino zamierza wprowadzić do swojej oferty domofon z kamerą, który będzie obsługiwał funkcję FaceID. Dzięki temu powiązany z takim urządzeniem zamek do drzwi otworzy się automatycznie, jak tylko kamera rozpozna naszą twarz lub któregoś z domowników. Urządzenie będzie korzystało nie tylko z zestawu kamer znanych z iPhone'a, ale również z bezpiecznego chipu - Secure Enclave, który działa niezależnie od systemu operacyjnego i przechowuje skany naszych twarzy.

Według Gurmana nowy produkt może trafić na rynek już pod koniec przyszłego roku, a Apple może nawiązać współpracę z jednym z producentów automatycznych zamków, aby oferować gotowy zestaw. Docelowo jednak domofon od Apple ma wspierać Home Kit i wszystkie zamki współpracujące z platformą Apple. Wygląda też na to, że zostanie wyposażony w najnowszy chip WiFi/Bluetooth o kodowej nazwie Proxima, który będzie stworzony przez Apple i trafi do pierwszych urządzeń już w przyszłym roku.

Apple stawia na smart home

Nowy domofon ma być zresztą tylko jednym z kilku urządzeń smart home, które Apple chce wprowadzić do swojej oferty w najbliższych latach. W planach są też między innymi inteligentne kamery do monitoringu, dedykowane stacje sterujące (tablety połączone ze stacją dokującą/głośnikiem), a nawet telewizor brandowany logiem Apple. Wygląda na to, że Tom Cook znalazł kolejną niszę, którą zamierza zagospodarować. Potencjał jest z pewnością spory, ale jak zwykle wszystko rozbije się o cenę oraz łatwość integracji poszczególnych rozwiązań.