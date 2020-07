Jeszcze kilka lat temu, dogadywanie się poza aukcją sprzedawców z kupującymi na zakup produktów oferowanych na Allegro był dość powszechny. Sprzedawca unikał w ten sposób prowizji od sprzedaży, w zamian kupującym oferował nieco niższą cenę w swoim sklepie internetowym. Najnowszy raport IRCenter.com pokazuje, że to już nie działa albo działa w minimalnym stopniu.

Tak naprawdę ciężko ocenić czy to zasługa ograniczeń jakie Allegro wprowadziło w kontaktowaniu się pomiędzy sprzedającym a kupującym, czy w dużej mierze wpływ na to miał Program Ochrony Kupujących. Niemniej sprawdźmy, jak to wygląda obecnie.

Twórcy badania porównali ścieżki zakupowe Polaków rok wcześniej w 2019 roku, do tegorocznych wyborów internautów, trzeba więc wziąć tu pod uwagę wpływ epidemii na nieco inne tegoroczne wyniki.