Zakupy online przyjemne jak nigdy dotąd - Polacy znaleźli sposób

Konrad Kozłowski: Jakie konkretne technologie AI (np. uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego) wykorzystuje eBay w swojej działalności?

Anna Zeiter: W eBay stworzyliśmy naprawdę zaawansowany ekosystem AI. Fundamentem naszej technologii są autorskie modele LiLiuM, które dostosowaliśmy specjalnie do potrzeb e-commerce. Korzystamy z hybrydowego podejścia, łącząc rozwiązania komercyjne i open-source, co zapewnia nam dużą elastyczność w szybko zmieniającym się środowisku. Dodatkowo zainwestowaliśmy w technologię widzenia komputerowego, która zasila takie funkcje jak wyszukiwanie wizualne, Magical Listing czy Shop the Look.

Kluczowym elementem naszego systemu jest platforma Krylov AI, która pozwoliła nam działać na znacznie większą skalę – teraz możemy obsługiwać modele 100 razy większe niż wcześniej. Nieustannie rozwijamy nasze możliwości w zakresie generatywnej AI (GenAI), dzięki zwiększeniu pojemność GPU i wdrożeniu superkomputerów.

Dzięki ulepszonej platformie AI udało nam się wprowadzić dziesiątki funkcji skierowanych do klientów, opartych na dużych modelach językowych (LLM). Obejmują one różne obszary, takie jak doświadczenia kupujących i sprzedających, wyszukiwanie, płatności, marketing oraz wybrane kategorie produktów. Jednym z naszych najważniejszych narzędzi jest generator ofert oparty na obrazach, który dzięki technologii rozpoznawania obrazów i AI potrafi automatycznie uzupełniać lub sugerować tytuły produktów, kategorie oraz inne cechy przedmiotów na podstawie samych zdjęć.

Jak eBay mierzy skuteczność wdrożonych rozwiązań AI i jakie wskaźniki są dla firmy najważniejsze?

W eBay staramy się patrzeć na wszystko w szerszej perspektywie. Analizując nasze ostatnie wyniki, z przyjemnością mogę powiedzieć, że nasze rozwiązania reklamowe oparte na AI przyniosły znaczący wzrost dzięki inteligentnemu targetowaniu, automatyzacji oraz ulepszonym rekomendacjom reklamowym.

Szczególnie cieszy nas fakt, że pozytywne efekty widoczne są w wielu obszarach naszej działalności. Dzięki AI udało nam się usprawnić kluczowe procesy – od szybszego i bardziej efektywnego tworzenia ofert po większe zaangażowanie kupujących dzięki funkcjom takim jak Shop the Look, Magical Listing czy Explore. Co więcej, nasze narzędzia AI cieszą się dużym zainteresowaniem wśród sprzedawców – większość z nich już korzysta z naszych rozwiązań GenAI na rynkach, gdzie są dostępne.

Od strony technicznej mierzymy sukces przede wszystkim przez zdolność do skalowania. Nasza ulepszona platforma AI pozwoliła nam budować i uruchamiać modele około 100 razy większe niż rok wcześniej. Jednocześnie uważnie obserwujemy, jak użytkownicy przyjmują te narzędzia na różnych rynkach oraz śledzimy, jak AI wpływa na poprawę efektywności w takich obszarach jak tworzenie ofert czy automatyzacja procesów.

Czy eBay współpracuje z zewnętrznymi partnerami lub firmami technologicznymi w zakresie rozwoju AI? Jeśli tak, to z kim?

Tak, szczególnie cieszy mnie nasza współpraca z OpenAI. Razem pracujemy nad ich agentem AI „Operator”, który wyznacza nowy kierunek w zakupach online i odkrywaniu produktów. Fascynujące jest obserwowanie, jak ten wirtualny asystent może autonomicznie przeszukiwać internet i kierować użytkowników do unikalnych przedmiotów na eBay.

Rozpoczęliśmy również współpracę z polską firmą Tooploox, która jest jedną z wiodących firm zajmujących się rozwojem oprogramowania AI i wspiera nas w tworzeniu funkcji Shop the Look. Przyjęliśmy hybrydowe podejście do rozwoju LLM, łącząc partnerstwa komercyjne z modelami open-source. Obejmuje to naszą własną implementację modeli LiLiuM, które dostosowaliśmy specjalnie do e-commerce. Rozszerzamy również nasz zasięg poprzez strategiczne partnerstwa, w tym integrację z Facebook Marketplace od Meta.

Jakie główne wyzwania stoją przed eBay w zakresie wdrażania i rozwijania rozwiązań AI?

Podobnie jak w przypadku każdej dużej technologicznej innowacji, wdrażanie AI wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Naszym największym priorytetem jest zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa systemów – tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Nieustannie pracujemy nad tym, by z jednej strony zapewnić solidną ochronę danych, a z drugiej utrzymać wysoką jakość zbiorów danych, które są kluczowe dla efektywnego działania naszych rozwiązań AI.

Innym ważnym wyzwaniem jest dostosowanie się do regulacji prawnych, które musimy uwzględniać. Różne rynki mają różne wymagania, więc musimy zapewnić globalną zgodność naszych systemów AI, jednocześnie utrzymując spójne standardy etyczne. Z technicznego punktu widzenia skupiamy się na skalowaniu infrastruktury, aby obsługiwać coraz bardziej zaawansowane modele. To wymaga ostrożnego balansowania między optymalizacją wydajności, zarządzaniem kosztami a utrzymaniem kontroli, przy jednoczesnym dostarczaniu doświadczeń, jakich oczekują nasi użytkownicy.

Jak eBay podchodzi do etycznych aspektów wykorzystania AI, takich jak ochrona danych osobowych i unikanie uprzedzeń algorytmicznych?

Stworzyliśmy kompleksowy system zarządzania, który obejmuje nasze zasady odpowiedzialnego AI oraz Politykę Odpowiedzialnego AI, opartą na pięciu kluczowych filarach. Najważniejszy z nich to niezawodność i bezpieczeństwo – dbamy o to, żeby nasze systemy działały stabilnie i były dobrze zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.

Bardzo ważna jest dla nas także inkluzywność i sprawiedliwość. Oznacza to tworzenie systemów, które reprezentują różnorodne kultury i doświadczenia, oraz unikanie dyskryminacji poprzez staranny dobór zbiorów danych. Na każdym etapie zapewniamy nadzór ludzki i stosujemy jasne procedury decyzyjne oparte na ocenie ryzyka.

Prywatność to dla nas absolutny priorytet – jest ona uwzględniana w każdym etapie rozwoju AI. Wierzymy również w transparentność wobec naszych użytkowników, o tym w jaki sposób korzystamy z AI – zarówno w konkretnych funkcjach, jak i w całym ekosystemie naszej platformy.

Czy eBay planuje rozszerzyć wykorzystanie generatywnej AI w przyszłości? Jeśli tak, to w jakich obszarach?

Zdecydowanie tak i mamy ekscytujące plany na 2025 rok i kolejne lata. Pracujemy nad bardziej zaawansowanymi modelami AI, które będą miały ulepszone możliwości wizualne i multimodalne. W kategorii P&A koncentrujemy się na automatyzacji danych Fitment oraz poprawie doświadczenia kupującego w zakresie „zrób to dla mnie”.

Jeśli chodzi o modę, szykujemy sporo ciekawych aktualizacji opartych na AI, szczególnie w zakresie prezentowania trendów i personalizowanych rekomendacji dzięki funkcjom takim jak Explore i Shop the Look. Poza tymi konkretnymi obszarami pracujemy nad integracją narzędzi AI w całej organizacji, aby były dostępne dla pracowników we wszystkich działach.

Czy eBay oferuje sprzedawcom konkretne narzędzia lub szkolenia dotyczące wykorzystania AI w ich działalności na platformie?

Tak, opracowaliśmy kilka narzędzi opartych na AI, które pomagają naszym sprzedawcom osiągnąć sukces. Naszym celem było zaprojektowanie tych narzędzi w taki sposób, aby były intuicyjne i łatwe w obsłudze – tak, żeby nie wymagały praktycznie żadnego szkolenia zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Chcemy, żeby korzystanie z nich było naturalną częścią doświadczenia na naszej platformie dla sprzedawców.

Jednym z takich narzędzi jest GenAI Description Tool, który jest już dostępny na głównych rynkach, takich jak USA, Wielka Brytania, Niemcy, Kanada czy Australia. To rozwiązanie znacząco ułatwia sprzedawcom tworzenie ofert. Jesteśmy też szczególnie dumni z Magical Listing naszego generatora ofert opartego na obrazach, który potrafi pobierać szczegóły produktu bezpośrednio ze zdjęć.

Dodatkowo wprowadziliśmy narzędzie do poprawy tła zdjęć oraz możliwość automatycznego generowania postów na media społecznościowe. Dla sprzedawców nastawionych na rozwój oferujemy narzędzia reklamowe oparte na AI z inteligentnym targetowaniem, a w ramach programu Seller Capital zapewniamy usługi finansowe oparte na AI, które zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Jakie korzyści eBay dostrzega w implementacji AI w porównaniu do tradycyjnych metod?

Wpływ AI na naszą platformę był ogromny. Dzięki niej nasza zdolność do przetwarzania informacji wzrosła znacząco – obecnie obsługujemy modele około 100 razy większe niż w poprzednim roku. Doświadczenie użytkowników zostało zmienione dzięki personalizacji opartej na AI, a funkcje takie jak Explore i Shop the Look sprawiają, że odkrywanie produktów jest bardziej intuicyjne. AI oferuje wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych metod, przede wszystkim w zakresie szybkości i efektywności. Algorytmy AI mogą przetwarzać ogromne ilości danych znacznie sprawniej, co prowadzi do szybszych wniosków i decyzji. Co więcej, dzięki analizie indywidualnych preferencji i zachowań, AI pozwala na lepsze dopasowanie do potrzeb użytkowników. Ta personalizacja sprawia, że klienci mają lepsze doświadczenia – systemy oparte na AI są w stanie dostarczać bardziej trafne, szybsze i pomocne interakcje.

Jakie są długoterminowe cele eBay w zakresie rozwoju i wykorzystania AI w e-commerce?

Nasza wizja polega na przekształceniu doświadczania e-commerce poprzez AI. Jesteśmy zaangażowani w rozwój naszej infrastruktury technologicznej, szczególnie platformy Krylov AI oraz hybrydowego podejścia do LLM, jednocześnie chcemy, aby te zaawansowane rozwiązania były dostępne dla użytkowników na wszystkich naszych rynkach.

Skupiamy się na opracowywaniu wyspecjalizowanych rozwiązań AI dla kluczowych kategorii, takich jak przedmioty kolekcjonerskie, P&A oraz moda. Ważne jest dla nas jednak, aby rozwój AI odbywał się w sposób etyczny i odpowiedzialny. Chcemy zmienić nie tylko działanie naszej platformy, ale także sposób, w jaki cała nasza organizacja korzysta z narzędzi AI.

Nie chodzi tutaj tylko o nadążanie za technologią – chcemy wyznaczać kierunek w e-commerce napędzanym przez AI, jednocześnie dbając o to, by utrzymać zaufanie naszych użytkowników. To dla nas ekscytująca podróż, a najlepsze dopiero przed nami.

Dr Anna Zeiter jest cenioną ekspertką w dziedzinie prywatności danych i etyki AI, doradzającą firmom w zakresie RODO i odpowiedzialnego wdrażania sztucznej inteligencji. Jako wiceprezes i dyrektor ds. prywatności w eBay oraz dyrektor zarządzająca eBay Marketplaces GmbH, kieruje globalnym zespołem dbającym o bezpieczeństwo danych. Posiada bogate doświadczenie prawnicze i etyczne, poparte doktoratem z Uniwersytetu w Hamburgu i LL.M. ze Stanford Law School. Dr Zeiter jest wpływową prelegentką i liderką opinii, aktywnie uczestniczącą w dyskusjach na temat ochrony danych i AI na międzynarodowych forach.