Aż trudno uwierzyć. Oto, co się dzieje z chmurami podczas zaćmienia Słońca!

Uważacie, że o pogodzie wiemy już absolutnie wszystko? W takim razie spójrzcie na to! Ciekawych wniosków na temat zachowania chmur typu cumulus podczas zaćmienia Słońca dostarcza nam badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z Technische Universiteit Delft oraz Holenderskiego Instytutu Meteorologicznego. Ich praca opublikowana w "Communications Earth and Environment", pokazuje nam, w jaki sposób zachowują się chmury Cumulus nad lądem w warunkach zaćmienia.

Wcześniej, dane satelitarne zbierane podczas zaćmienia prowadziły do niemal bezużytecznych wniosków z powodu niedostatecznego uwzględnienia spadku ilości światła słonecznego. Jednak nowa metoda opracowana przez zespół badawczy umożliwiła precyzyjne analizy chmur podczas zaćmienia Słońca. Dzięki temu dowiedzieliśmy się czegoś zupełnie nowego na temat zachowania cumulusów.

Badania wykazały, że cumulusy nad lądem reagują na zaćmienie Słońca w sposób wcześniej nam nieznany. Nawet niewielkie zaciemnienie na poziomie zaledwie 15%, wpływa na znaczne zmiany w zachowaniu tych chmur. Obserwuje się ich stopniowe zanikanie — jednak po zakończeniu zaćmienia, wracają one do wcześniejszego stanu. Tego typu zachowanie chmur zaobserwowano podczas trzech różnych zaćmień Słońca nad obszarami Afryki.

Co więcej, badania wykazały istotne różnice w reakcji chmur nad lądem i morzem. Podczas gdy chmury nad morzem praktycznie "nie reagują" na zaćmienie, te nad lądem wykazują wyraźne zmiany w swoim zachowaniu w odpowiedzi na zaćmienie Słońca. Jest to wynik różnic w szybkości ochładzania się powierzchni lądu w porównaniu do powierzchni wody.

Odkrycia te mają potencjalnie duże znaczenie dla proponowanych strategii inżynierii klimatycznej, które opierają się na zmniejszeniu ilości docierającego promieniowania słonecznego do Ziemi. Wszystko to ma na celu zmniejszenie skutków globalnego ocieplenia, ale trzeba pamiętać też, że wpływają one również na złożone procesy atmosferyczne, takie jak formowanie się chmur. Zdaniem naukowców, zanikanie chmur w reakcji na częściowe zaćmienie Słońca może wpłynąć na bilans energetyczny planety i lokalne wzorce opadów.

Dr. Victor Trees, główny autor badania, podkreśla potrzebę dalszych badań nad tym zjawiskiem, szczególnie w kontekście potencjalnych działań inżynierii klimatycznej. "To odkrycie pokazuje, jak ważne jest pełne zrozumienie interakcji między atmosferą a promieniowaniem słonecznym, zwłaszcza w kontekście prób manipulacji klimatem"

Odkrycia zespołu badawczego z TU Delft i KNMI otwierają nowe perspektywy badawcze w dziedzinie meteorologii i klimatologii. Po raz kolejny dowiadujemy się czegoś, czego wcześniej nie wiedzieliśmy o pogodzie, klimacie i procesie formowania się chmur. Co więcej, stoimy właśnie przed istotnymi wyzwaniami z punktu widzenia kryzysu klimatycznego. Naukowcy pracują właśnie nad możliwymi inżynieryjnymi rozwiązaniami naszych problemów — takie odkrycia, jak to mogą nam nieco pomóc w uzyskaniu odpowiednich efektów. Pokazują nam także pewne nieznane wcześniej zagrożenia wynikające z prób ingerencji w klimat.