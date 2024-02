Odkryliśmy wcześniej nieznane formy życia. Ich domem jest... Twoje ciało!

Badacze uznali to odkrycie za "szalenie dziwne", dzięki niemu możemy spojrzeć na ludzki organizm w nieco inny sposób. Obeliski, o strukturze przypominającej pręt, są mniejsze nawet niż wirusy, a mimo to potrafią kolonizować bakterie w jamie ustnej i jelitach, przekazując im informacje, które mogą wpływać na funkcje komórkowe. To wręcz niesamowite, że przez lata umykały one naukowcom i dowiadujemy się o nich dopiero teraz. Wychodzi na to, że nasz mikrobiom jest znacznie bardziej skomplikowany i bogaty, niż nam się wcześniej wydawało.

Czym dalej posuwają się badania nad "obeliskami", tym więcej ciekawych faktów odkrywamy. Podobnie jak wirusy, obeliski posiadają RNA, ale są jeszcze bardziej uproszczone. Brak im zdolności do samodzielnego wytwarzania białek, jednakże mogą przekazywać instrukcje komórkom gospodarza, co wzbudza zainteresowanie badaczy nad ich potencjalnymi funkcjami biologicznymi.

Artykuł naukowców ze Stanforda określa obeliski jako "wiroidopodobne", co sugeruje ich podobieństwo do wiroidów — niewielkich cząsteczek RNA, które mogą infekować rośliny. Jednakże obeliski mają także cechy charakterystyczne dla wirusów, co sprawia, że są obiektem intensywnych badań naukowych. Dzieje się to nie bez powodu — wiroidy w świecie roślin są najmniejszymi znanymi czynnikami zakaźnymi roślin. Co więcej, obeliski mogą być z nami od dziesiątek tysięcy lat — będąc swego rodzaju pozostałościami po czasach, w których dopiero budowaliśmy podwaliny pod naszą obecną cywilizację.

Odkrycie ponad 30 000 różnych typów obelisków na całym świecie sugeruje, że są one powszechne i mogą odgrywać kluczową rolę w ekosystemie mikrobiologicznym człowieka. Pytania dotyczące ich wpływu na zdrowie ludzkie oraz mechanizmów interakcji z innymi mikroorganizmami stają się więc priorytetem dla światowej społeczności naukowej. Teraz naukowcy koncentrują się na dalszych badaniach, które mają na celu określenie potencjalnego zagrożenia ze strony obelisków. Nie wiemy na razie, czy są one przyjacielem, czy też wrogiem naszych organizmów. W szczególności naukowców interesuje rola bakterii i grzybów w ich funkcjonowaniu oraz ich wpływ na procesy wewnątrz ludzkiego ustroju.

Badania nad obeliskami mogą otworzyć nowe perspektywy w dziedzinie medycyny, przynosząc nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne. Poznanie roli obelisków w ludzkim organizmie może być kluczowe dla odkrycia wcześniej nieznanych procesów chorobowych i tym samym — znalezienie skutecznych terapii dla schorzeń, których nie byliśmy w stanie dotychczas kontrolować. Chyba nikt nie spodziewał się, że ludzki organizm może być domem dla takich "form życia".