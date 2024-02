Przełomowe odkrycie. Na tych asteroidach miało być sucho - a jednak jest woda!

Zespół amerykańskich astronomów — korzystając z najnowszych danych z teleskopowych instrumentów działających w spektrum podczerwieni — zaobserwował charakterystyczne sygnały wskazujące na obecność cząsteczek wody na pozornie suchych asteroidach. To pierwszy raz, kiedy takie sygnały zostały wykryte na tego typu ciałach niebieskich, co stanowi niezwykle ważny krok w naszym zrozumieniu historii formowania się planet.

Badania, których wyniki opublikowano w The Planetary Science Journal, są efektem wieloletnich starań naukowców, w tym głównej autorki, dr Anicii Arredondo z Southwest Research Institute w USA. Asteroidy są pozostałościami po procesie formowania się planet, więc ich skład różni się w zależności od tego, gdzie powstały. Szczególnie interesujące jest rozmieszczenie wody na asteroidach, ponieważ może to rzucić nowe światło na sposób, w jaki woda została dostarczona na Ziemię.

Badania oparte zostały na analizie danych ze stratosferycznego obserwatorium Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy — to nic innego, jak potężny teleskop na podczerwień zamontowany na pokładzie samolotu Boeing 747SP. Naukowcy przeanalizowali sygnały z czterech asteroid: Iris, Parthenope, Melpomene i Massalia. Owe asteroidy, których rodowód wskazuje na okolice bliskie Słońca, stanowią istotny punkt odniesienia w badaniach nad ewolucją Układu Słonecznego. Dotychczas wszystkie uważano za kompletnie suche — okazało się, że dwie z nich jednak zawierają w sobie wodę.

Dotychczas nikt nie podejrzewał, że na tych asteroidach może kryć się woda

Odkrycie wody na asteroidach Iris i Massalia zostało potwierdzone dzięki charakterystycznym sygnałom podczerwieni, co otwiera nowe możliwości w badaniach nad historią wody w Układzie Słonecznym. Naukowcy zauważyli, że obfitość wody na tych asteroidach jest zgodna z wcześniejszymi obserwacjami na oświetlonym słońcem Księżycu, co wskazuje na podobne mechanizmy formowania się i dystrybucji wody na różnych ciałach niebieskich.

Chociaż z pozostałych dwóch asteroid, Parthenope i Melpomene, nie uzyskano jednoznacznych sygnałów wskazujących na obecność wody, naukowcy nie rezygnują. Planują oni kontynuację badań z wykorzystaniem teleskopu Jamesa Webba, aby jeszcze dokładniej przyjrzeć się innym asteroidom. Mają oni nadzieję na to, że i w kolejnych przypadkach uda się w ten sposób zidentyfikować wodę na innych ciałach niebieskich.

Odkrycie wody na asteroidach staje się kamieniem milowym w badaniach kosmicznych, przynosząc nadzieję na lepsze zrozumienie ewolucji Układu Słonecznego i historii życia na Ziemi. To również zachęta do dalszych badań, które mogą prowadzić do jeszcze bardziej fascynujących odkryć o naszym sąsiedztwie — ale nie tylko. Dzięki obecnie wykorzystywanym instrumentom nasze badania mogą sięgać jeszcze dalej, niż kiedykolwiek — przez co możemy dowiedzieć się więcej o dziejach innych miejsc w kosmosie.