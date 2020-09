Zac Efron – najlepsze filmy, życiorys, ciekawostki

Zac Efron – krótka biografia aktora

Zac Efron (a właściwie Zachary David Alexander Efron) urodził się w San Luis Obispo w stanie Kalifornia. Ile lat ma Zac Efron? Urodził się 18 października 1987 roku, więc w tym roku skończy 33 lata. Aż trudno w to uwierzyć! Co ciekawe, jego pradziadkowie pochodzą z Polski, z wojewódzka podlaskiego. Od małego lubił występować i popisywać się przed znajomymi. W latach wczesnej młodości pracował w teatrze The Great American Melodrama and Vaudeville, pobierał również lekcje śpiewu. Występował na deskach teatru, a jego nauczycielka poleciła go agentowi z Los Angeles. Karierę na ekranie zaczął od występów w serialach. Pojawił się m.in. w Firefly, Ostry dyżur i The Guardian. W 2004 roku wystąpił w filmie Droga po marzenia. Za swoją rolę otrzymał statuetkę Young Artis Awards. Na wielki rozkwit kariery musiał poczekać do 2006 roku. Wtedy też na ekranach pojawił się High School Musical. Był wówczas dziewiętnastolatkiem. Przez kolejne Zac Efron życie prywatne traktował jako swego rodzaju skarb, który pokazywał fanom na własnych zasadach.

High School Musical, czyli okno na świat

High School Musical był momentem przełomowym w karierze Zaca Efrona. W musicalu odegrał jedną z dwóch głównych ról. Jako koszykarz z muzycznymi aspiracjami, Troy Bolton, zawładnął sercami milionów nastolatek z całego świata. Cała główna obsada znalazła się na pierwszych stronach magazynów plotkarskich, choć oczywiście najwięcej mówiono o Zacu i jego filmowej partnece, Vanessie Hudgens. Ścieżka dźwiękowa do High School Musical pokryła się poczwórną platyną, co sprawiło, że stała się jednym z najlepiej sprzedających się albumów 2006 roku w Stanach Zjednoczonych. W 2007 roku Efron pojawił się w kolejnym musicalowym filmie. Lakier do włosów stał się wielkim kasowym hitem. Podobne sukcesy odniosły kolejne dwie części High School Musical oraz Znów mam 17 lat z 2009 roku. Kolejne filmy, w których grał Zac Efron często zdobywały popularność właśnie dzięki jego występowi. Najpopularniejsze zdecydowanie z czasem stawały się komedie z Zaciem Efronem.

Kontrowersje

W pierwszej części filmu Efron nie śpiewał wszystkich piosenek sam. Jego głos został zmieszany z wokalem Drew Seeleya. Aktor wyjaśniał później, że ścieżka dźwiękowa została skomponowana przed zebraniem pełnej obsady, a jego partie zostały napisane z myślą o tenorze, dlatego nie pasowały do jego barytonowego wokalu. W kolejnych produkcjach Efron nie potrzebował już wokalnych pomocy. Filmografia Efrona nie jest poprzeplatana skandalicznymi aferami.

Najlepsze kreacje aktorskie Efrona

Disaster Artist (2017)

Kojarzycie The Room? Tak, to produkcja okrzyknięta najgorszym filmem świata. The Disaster Artist przedstawia historię spotkania i wczesnej przyjaźni Tommy’ego Wiseau i Grega Sestero – aktorów z kultowego już „dzieła”. Efron gra niewielką rolą aktora o imieniu Dan. Distaster Artist został doceniony przez krytyków z całego świata.

High School Musical (2006-2008)

Jedna z najważniejszych ról w karierze Zaca Efrona. Odegrał głównego bohatera, Troya Boltona. Licealistę grającego w szkolnej drużynie koszykówki, który ma wielkie serce nie tylko do sportu, ale i śpiewania. Za ten występ aktora pokochał cały świat.

Ja i Orson Welles (2008)

Akcja filmu przenosi nas do 1937 roku. Zac Efron gra nastolatka, który otrzymuje rolę w spektaklu pod tytułem Juliusz Cezar, reżyserowanego przez Orsona Wellesa w The Mercury Theatre. W czasie przygotowań do roli główny bohater uczy się nie tylko tajników sztuki aktorskiej, ale i najważniejszych prawd życiowych.

Lakier do włosów (2007)

To opowieść o nastolatce z wielkimi marzeniami. Dziewczyna marzy o karierze tanecznej i podkochuje się w Linku Larkinie – postaci granej przez Zaca Efrona. Show-biznes to jednak okrutny świat, który niechętnie przyjmuje do siebie osoby z nadwagą. Nie oznacza to jednak, że główna bohaterka zamierza się tak łatwo poddać.

Z tych ról Zac Efron raczej nie może być dumny

Baywatch: Słoneczny patrol (2017)

Próba przywrócenia na ekrany wielkiego hitu sprzed lat nie poszła zbyt dobrze. Efron zagrał u boku Dwayne Johnsona. Skrytykowano głównie scenariusz oraz poziom żartów komedii, zarzucając filmowi wielką sztampowość i nudę.

Co ty wiesz o swoim dziadku? (2016)

Komedia, w której Zac Efron wystąpił u boku Roberta De Niro została niemalże rozszarpana przez krytyków. Fabuła opowiada o wyczynach tytułowego dziadka i jego wnuka w trakcie ferii wiosennych na Florydzie tuż przed ślubem młodszego z nich. Produkcję skrytykowano głównie za głupie i prostackie żarty.

Ten niezręczny moment (2014)

Kumpelska komedia o męskich rozterkach sercowych. Oprócz Zaca Efrona w filmie główne role odegrali Miles Teller oraz Michael B. Jordan. Krytycy zwrócili uwagę, że produkcja jest płytka, niespecjalnie zabawna i napisana w bezmyślny sposób.

W tych filmach zobaczymy aktora już wkrótce

Jeżeli chcielibyście zobaczyć Zaca Efrona na ekranie już teraz, możecie śmiało obejrzeć jego program na Netfliksie. Podróże z Zakiem Efronem pokazują jego wielką metamorfozę oraz jego podejście do życia. W programie aktor podróżuje po świecie w poszukiwaniu ekologicznych rozwiązań, które pomogłyby w walce z kryzysem klimatycznym. W sieci fani zachwycają się nie tylko przesłaniem programu, ale i tym, jak Zac teraz wygląda.

Zac Efron has gone through all three of his pokemon evolutions. pic.twitter.com/VjYrWijV99 — John R. Smith III (@VoxTheDevil) July 14, 2020

Zac Efron wkrótce pojawi się Killing Zac Efron. W programie aktor zapuści się w głąb niebezpiecznej dżungli mając przy sobie tylko podstawowy sprzęt i przewodnika. Kamera będzie śledzić jego poczynania oraz przygody w odległych od cywilizacji miejscach. Produkcja będzie miała premierę wyłącznie mobilnie za sprawą Quibi. W programie miał pojawił się również brat Zaca Efrona, jednak informacja wciąż czeka na potwierdzenie.