Do tej pory użytkownicy usługi Za darmo w Orange musieli płacić za takie przedłużenie w usłudze Więcej na wszystko 5 zł – przedłużenie na 7 dni, 15 zł – na 31 dni i 99 zł na rok. Od 2 marca natomiast opłaty te zostaną obniżone do poziomu obowiązującego dla wszystkich klientów w taryfach Orange POP, Orange YES, Orange ONE i Orange Free na kartę, korzystających z usługi Więcej na wszystko, na przedłużenie ważności konta głównego.

Będzie to więc opłata w wysokości 3 zł za przedłużenie ważności konta o tydzień, 7 zł o tydzień i tylko 29 zł na cały rok darmowych rozmów w sieci Orange, bez konieczności comiesięcznego doładowywania konta.

Obniżka cen w usłudze Więcej czasu na internet

Podobna obniżka cen dotyczy usługi Więcej czasu na internet, dzięki której klienci mogli przedłużyć ważność zgromadzonych gigabajtów w Orange Free na kartę. Obecnie opłaty te wyglądają następująco:

Od 2 marca za przedłużenia na 7 dni zapłacimy 3 zł, na 31 dni – 7 zł, a na rok – 29 zł. Przyda się to z pewnością klientom, którzy nadal korzystają z oferty z kumulowaniem gigabajtów.

Zamknięcie wybranych usług w Orange na kartę

Również od 2 marca, nie będzie można aktywować już następujących pakietów:

Multipakiet 100 za 6 zł na 7 dni (wersja jednorazowa)

Multipakiet 200 za 16 zł na 31 dni (wersja jednorazowa)

Multipakiet 200 za 16 zł na 31 dni (wersja cykliczna)

Minipakiet 100 Minut za 3 zł na 7 dni (wersja jednorazowa)

Minipakiet 100 SMS za 3 zł na 7 dni (wersja jednorazowa)

Pakiet 1000 minut do Orange za 10 zł na 31 dni (wersja jednorazowa)

Pakiet 1000 minut do Orange za 10 zł na 31 dni (wersja cykliczna)

Pakiet 1000 minut do wszystkich sieci za 25 zł na 31 dni (wersja jednorazowa)

Pakiet 1000 minut do wszystkich sieci za 25 zł na 31 dni (wersja cykliczna)

Pakiet 60 minut na telefony stacjonarne za 3 zł na 30 dni (wersja jednorazowa)

20% na Konto Promocyjne za doładowanie z bank

20% na Konto Promocyjna za doładowanie z aplikacji mobilnej

SMS SOS

Kumulacja okresu ważności konta

Źródło: Orange.