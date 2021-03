Oferta Nju mobile pojawiła się na rynku w 2013 roku, a więc w 8 lat udało im się przekroczyć magiczną liczbę miliona klientów. Orange Flex jest z nami od 2 lat, zdobywając w tym czasie 100 tys. klientów. Część z nich z pewnością przeszła z Nju mobile (mnie przekonali), ale jak widać była to niewielka liczba. Sprawdźmy, co tak bardzo trzyma klientów przy Nju mobile.

Do porównania weźmiemy tylko nielimitowane na rozmowy i wiadomości plany w Nju Mobile, gdyż w Orange Flex wszystkie takie są.

Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 25zł 30zł 50zł 80zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 15 GB 30 GB 50 GB 100 GB Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 2,65 GB 3,18 GB 5,30 GB 8,47 GB Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE bez limitu SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE bez limitu Social Pass darmowy transfer w kraju do wybranych serwisów społecznościowych

Tak więc w Nju mobile mamy dwa takie plany za 39 zł i 29 zł w opcji abonamentu bez zobowiązania. W ofercie na kartę mamy plan za 29 zł, jest tożsamy z opcją abonamentową, więc możemy potraktować to jako taką samą ofertę.

Plan dla jednej osoby – Orange Flex vs Nju Mobile.

Abonament za 29 zł w Nju mobile to pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych (zakładamy, że klienci tej submartki są już dłużej niż dwa lata w sieci). Przechodząc do Orange Flex mogliby wybrać ofertę za 30 zł – 1 zł drożej, ale nie trzeba tu czekać kolejnych dwóch lat, taki pakiet dostajemy na start. Do tego usługę Video Pass w cenie subskrypcji. Myślę, że warto za tę złotówkę różnicy.

Z kolei abonament za 39 zł w Nju mobile daje nam już 60 GB transferu danych. Podejrzewam, że z niego ciężko byłoby zrezygnować klientom. W Orange Flex następna subskrypcja kosztuje 50 zł i skorzystamy w niej z 50 GB transferu danych, czyli 10 zł drożej i 10 GB mniej.

Plan dla dwóch osób – Orange Flex vs Nju Mobile

Nju mobile ma dedykowaną ofertę dla dwojga. W obu analizowanych planach za 39 zł i 29 zł możemy dobrać do nich jeden dodatkowy numer za 9 zł miesięcznie, który będzie korzystał z takiego samego planu co numer główny, a transfer danych do podziału na dwóch.

Natomiast w Orange Flex Rodzina, dodatkowy numer na koncie kosztuje 15 zł i działa to na takiej samej zasadzie, co w Nu mobile.

Tak więc w Nju Mobile w planie za 39 zł, dwa numery będą nas kosztować 48 zł z 60 GB, czyli 24 zł i 30 GB na głowę. W Orange Flex w subskrypcji za 50 zł, dwa numery wyniosą nas 65 zł z 50 GB transferu, czyli 32,50 zł i 25 GB na głowę.

Plan w Nju Mobile za 29 zł – za dwa numery zapłacimy tu 38 zł, co daje nam 19 zł i 15 GB na głowę. W Orange Flex z subskrypcją za 30 zł – za dwa numery zapłacimy 45 zł, co daje nam 22,50 zł i 15 GB na głowę.

Oferta hybrydowa – Orange Flex vs Nju Mobile

W Nju mobile oprócz numeru dodatkowego, możemy dobrać sobie do numeru głównego też kartę SIM z internetem mobilnym do włożenia do routera WiFi. Kosztuje on 19 zł i zawiera limit transferu danych na poziomie 60 GB.

Porównywalna oferta hybrydowa w Orange dostępna jest w subskrypcji za 80 zł, gdzie limit transferu wynosi 100 GB, jednak w obu planach Nju mobile jest korzystniejszą opcją. Zwłaszcza, że w Orange Flex dodatkowa karta SIM do włożenia do routera WiFi kosztuje 9 zł miesięcznie.

W Planie za 29 zł w Nju mobile z internetem mobilnym zapłacimy 48 zł i dostaniemy pakiet 90 GB transferu w miesiącu, a w planie za 39 zł – z internetem zapłacimy 58 zł, a pakiet danych rośnie tu do 120 GB.

Podsumowanie

Jak widać powyżej, Nju mobile ma mocne argumenty, by trzymać przy sobie swoich dotychczasowych klientów. Na tyle mocne, że nie przekonują ich nawet inne zalety Orange Flex. Wymienię tu tylko świetną aplikację mobilną na iOS i Androida, dostęp do 5G w subskrypcji za 80 zł czy usługi dla fanów filmów i seriali – Video Pass i muzyki – Music Pass.

Nie da się ukryć, że Orange wolałby widzieć klientów Nju mobile pod skrzydłami Orange Flex, oferta Nju mobile nie zmienia się od długiego czasu, nie znajdziemy w niej też żadnego planu z 5G. Najwyraźniej jednak, dla samych klientów zmiany tu nie są potrzebne, a i 5G nie jest jeszcze skutecznym wabikiem do zmiany oferty.

Na koniec prezent dla tych, co już się skusili do Orange Flex. Z okazji ogłoszenia okrągłej liczby klientów w tej sieci operator rozdaje dodatkowe 10 GB transferu danych. Kod promocyjny do wpisania w aplikacji wystarczy odnaleźć na profilu Orange Flex na Instagramie.