AI, lekkość i styl – jak Zenbook A14 zmienia oblicze pracy z laptopem

W każdej sytuacji atutami będą duża wydajność, długi czas pracy i świetny ekran, a w najbardziej optymistycznych scenariuszach oczekujemy, że jednocześnie laptop będzie nieduży i wytrzymały. Jeśli potrzebujecie czegoś takiego, a istnieje ogromne prawdopodobieństwo że tak, to nie będziecie musieli dalej szukać.

Już na pierwszy rzut oka, Zenbook A14 wyróżnia się swoją niezwykłą lekkością. Ważąc zaledwie 978 gramów, jest jednym z najlżejszych 14-calowych sprzętów tego rodzaju na rynku. Po wyjęciu go z opakowania można wręcz mieć wrażenie, że w jednym z bocznych paneli pudełka za chwilę trzeba będzie znaleźć baterię i zainstalować ją w komputerze. Oczywiście tak nie jest, bo Zenbook A14 jest faktycznie taki leki. Wyobraźcie sobie, jak łatwo jest wrzucić takiego laptopa do torby i zabrać go ze sobą na spotkanie, do kawiarni czy w podróż. Niezależnie od tego, czy pracujemy zdalnie, czy przemieszczamy się między biurem a domem, jego niewielka waga sprawia, że przenoszenie staje się czynnością, o której zapominamy, gdyż większość z nas przywykła do odczuwalnego ciężaru torby lub plecaka, gdy znajduje się tam nasz komputer.

Co bardzo istotne, taka lekkość nie oznacza jednak kompromisu w kwestii wytrzymałości. Obudowa Zenbooka A14 została wykonana z innowacyjnego materiału Ceraluminum, będącego połączeniem ceramiki i aluminium. Dzięki temu jest nie tylko lekka, ale także odporna na zarysowania, zabrudzenia i zużycie. Co więcej, laptop spełnia wojskowy standard MIL-STD 810H, co daje nam pewność, że przetrwa nawet w trudnych warunkach. Na co dzień doceńmy fakt, że nawet po intensywnym użytkowaniu, laptop wygląda jak nowy. Bez przeszkód można więc cały czas go eksploatować w każdym otoczeniu, a okoliczności pracy zdalnej lub poszczególnych zawodów, a także studiowania różnych kierunków, mogą wymagać dziś używania laptopa w najmniej oczekiwanym otoczeniu. O nic nie trzeba się jednak martwić.

Jednym z kluczowych aspektów, na które zawsze zwracamy uwagę, jest czas pracy na baterii. Mogłoby się wydawać, że w tak skromnej, smukłej i niewiele ważącej obudowie znajdzie się mało wydajny akumulator i razem z komputerem zawsze będzie trzeba nosić ładowarkę. Wyjaśniamy więc prędko, że Zenbook A14 potrafi odtwarzać wideo przez nawet 32 godziny. To oznacza, że możemy zapomnieć o ciągłym poszukiwaniu gniazdka zasilania także podczas weekendowych wyjazdów.. Niezależnie od tego, czy oglądamy filmy, pracujemy nad projektami, czy uczestniczymy w wideokonferencjach, możemy liczyć na to, że laptop dotrzyma kroku w każdym zadaniu, a my nie będziemy musieli myśleć o tym, czy poziom naładowania akumulatora będzie wystarczający na koniec dnia, gdy jeszcze będzie należało się zrelaksować i odprężyć, na przykład przy filmie. To niewątpliwie jedna z większych wartości, jakie niesie za sobą nowa architektura i układ Snapdragon X Elite, potrafiąca zapewnić kompatybilność z ulubionymi aplikacjami i programami, jednocześnie zwiększając czas pracy na baterii.

Ale Zenbook A14 to nie tylko lekkość, wytrzymałość i długi czas pracy bez zasilacza, ale także zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, o które pyta coraz więcej osób. Dzięki integracji Copilot+ PC, aplikacjom ASUS AI oraz dedykowanemu chipowi AI, laptop staje się inteligentnym asystentem, który ułatwia nam codzienne zadania. Funkcja Copilot oferuje inteligentne wsparcie i wskazówki w systemie Windows 11, co pozwala nam pracować bardziej efektywnie. Wyobraźmy sobie, że potrzebujemy grafikę do prezentacji - zazwyczaj oznaczałoby to spędzanie czasu w sieci i szukanie dokładnie takiego obrazka, który będzie odpowiadać temu, co znajduje się na slajdzie, a i tak najczęściej nie bywa on idealny i potrzebne są poprawki. Zamiast trwającego tak długo i irytującego procesu, żądany obrazek możemy po prostu szybko stworzyć.

Dzięki funkcji Cocreator w programie Paint, możemy naszkicować prosty obraz, a AI wygeneruje na jego podstawie profesjonalnie wyglądającą grafikę. Funkcje generatywnego wypełniania i wymazywania w programie Paint pozwalają nam na łatwe dodawanie i usuwanie elementów z obrazów, co sprawdzi się nie tylko w opisanym scenariuszu, ale będzie też przydatne przy edycji zdjęć. Co jeszcze oferuje Asus Zenbook A14 w kontekście AI? Obecna jest oczywiście funkcja napisów generowanych na żywo, która automatycznie tłumaczy wypowiedzi w czasie rzeczywistym, co ułatwia oglądanie filmów i uczestniczenie w międzynarodowych wideokonferencjach. Efekty Windows Studio poprawiają jakość obrazu i dźwięku podczas rozmów wideo, redukując rozproszenia i poprawiając oświetlenie, gdy zaproszenie na calla zastanie nas w najmniej oczekiwanym momencie. Natomiast funkcja poprawiania rozdzielczości zdjęć ulepsza jakość zdjęć o niskiej rozdzielczości, co pozwala między innymi na odświeżenie starych fotografii, które nie odpowiadają dzisiejszym standardom.

Dla osób, dla których bezpieczeństwo danych jest priorytetem, warto wspomnieć że Zenbook A14 wyposażony jest w funkcję rozpoznawania twarzy Windows Hello oraz technologię Microsoft Pluton, która chroni przed przeróżnymi zagrożeniami. Szybka łączność to podstawa w dzisiejszym świecie. Zenbook A14 wyposażony jest w kartę Wi-Fi 7, która zapewnia błyskawiczne połączenia bezprzewodowe. Automatyczne przełączanie na najsilniejszy sygnał Wi-Fi to funkcja, którą doceniamy szczególnie podczas pracy w różnych lokalizacjach. Laptop oferuje również wszystkie niezbędne porty, w tym USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 i USB 4 Type-C - to pakiet, który pozwoli podłączyć wszystkie niezbędne przejściówki, akcesoria, urządzenia peryferyjne i dodatkowe ekrany. Wszystko zaczyna się jednak od tego wbudowanego w laptopa - ekran ASUS Lumina OLED zapewnia żywe kolory, wysoki kontrast oraz redukcję szkodliwego światła niebieskiego, co jest szczególnie ważne podczas długich godzin pracy. Klawiatura i touchpad ASUS ErgoSense zapewniają komfort pisania i precyzyjną obsługę gestów, co jest kluczowe dla produktywności podczas pracy w terenie. Ten komputer jest znakomitym narzędziem dla osób, które cenią sobie mobilność i nie chcą rezygnować z mocy obliczeniowej, a jednocześnie będą mogły pochwalić się dobrze wyglądającym i poręcznym sprzętem gotowym na wszystko.

Materiał powstał we współpracy z marką ASUS.