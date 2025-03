Hybrydy plug-in Toyoty zabiorą cię tak daleko jak pragniesz

Hybrydy plug-in to innowacyjne rozwiązanie, które łączy zalety samochodów elektrycznych z funkcjonalnością klasycznych hybryd. Dzięki możliwości ładowania akumulatora trakcyjnego z zewnętrznych źródeł energii, auta tego typu oferują większy zasięg w trybie elektrycznym, a jednocześnie eliminują ograniczenia związane z koniecznością częstego doładowywania, jak ma to miejsce w przypadku aut w pełni elektrycznych.

W tandemie zajedziesz dalej, oto plug-in w wykonaniu Toyoty

Działanie hybrydy plug-in opiera się na współpracy silników elektrycznego i spalinowego oraz pojemnej baterii trakcyjnej. W przeciwieństwie do klasycznych hybryd, auta PHEV można ładować z sieci elektrycznej, co pozwala na codzienną jazdę bez użycia paliwa. Samochód może pokonywać znaczące dystanse wyłącznie w trybie EV, zachowując się jak pełnoprawny pojazd elektryczny. Gdy energia w akumulatorze się wyczerpie, napęd Toyoty automatycznie przełącza się w tryb hybrydowy, w którym silnik elektryczny wspiera jednostkę spalinową, a system odzyskuje energię podczas hamowania. W skrócie, zmienia się w klasyczną hybrydę.

Tego typu technologia oferuje wiele korzyści. Możliwość jazdy wyłącznie na prądzie sprawia, że w ruchu miejskim użytkownik może znacząco obniżyć koszty paliwa. Z drugiej strony, brak konieczności polegania wyłącznie na akumulatorze eliminuje problem zasięgu. Dodatkowo hybrydy plug-in charakteryzują się cichą i dynamiczną pracą silnika elektrycznego oraz komfortowym przyspieszaniem, co przekłada się na przyjemność z jazdy.

Ładowanie jest łatwe i komfortowe

Ładowanie hybrydy plug-in można przeprowadzić na kilka sposobów, w zależności od dostępnych możliwości. Najprostszym rozwiązaniem jest podłączenie pojazdu do standardowego gniazdka domowego z maksymalną mocą 2,3 kW, jest to wygodne rozwiązanie, chociaż może zająć nieco więcej czasu. Innym, efektywnym rozwiązaniem jest korzystanie z przydomowego wallboxa lub publicznych stacji ładowania. Finansując zakup auta w KINTO One można za niewielką dopłatą dokupić jedną z ładowarek Toyota HomeCharge, które są kompatybilne z aplikacją MyToyota.

Technologia PHEV jest idealnym wyborem dla osób, które na co dzień pokonują krótsze dystanse i nie chcą rezygnować z możliwości dalszych podróży bez konieczności częstego ładowania. Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie w miastach, gdzie można korzystać z trybu elektrycznego, a w dłuższej trasie polegać na silniku spalinowym. Dzięki temu kierowcy mogą korzystać z nowoczesnych technologii, nie martwiąc się o ograniczenia typowe dla aut w pełni elektrycznych.

Twoja Toyota już czeka w salonach

Obecnie w salonach Toyoty można kupić auta z hybrydami plug-in w bardzo atrakcyjnych cenach. Ponadto, samochody Toyoty z tym napędem w standardzie wyposażone są w dwa kable niezbędne do ładowania, dzięki czemu od razu można korzystać z pełni możliwości auta. W bagażnikach się znajdują 6-metrowy kabel umożliwiający naładowanie auta z gniazdka elektrycznego oraz 7,5-metrowy kabel, który można podłączyć do wallboxa lub publicznej stacji ładowania.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid od 161 900 zł

W wyprzedaży rocznika 2024 Toyota C-HR Plug-in Hybrid kosztuje od 161 900 zł za bogato wyposażoną wersję Style.

Standardem w tej odmianie są między innymi 18-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane fotele przednie, inteligentny kluczyk, 12,3-calowy wirtualny kokpit, system multimedialny Toyota Smart Connect+ z 12,3-calowym wyświetlaczem oraz działającą w trybie offline nawigacją Connected i 4-letnim pakietem transmisji danych oraz rozbudowane systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota T-MATE. Hybryda plug-in w Toyocie C-HR ma 223 KM mocy, co pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w 7,4 s. To nie tylko najszybsza odmiana Toyoty C-HR w historii, ale także najbardziej ekonomiczna.

W salonach wciąż można zamówić auto w wersjach Executive oraz GR SPORT. Oprócz atrakcyjnego rabatu Toyota przygotowała także promocyjne formy finansowania, w tym Leasing KINTO One, który charakteryzuje się niskimi miesięcznymi ratami.

Polscy kierowcy przejechali już miliony kilometrów, nie ma mocnych na Toyotę RAV4 Plug-in

Toyota od lat jest liderem w dziedzinie elektryfikacji, rozwijając zarówno pełne hybrydy, jak i warianty plug-in, które łączą zalety napędu elektrycznego z funkcjonalnością klasycznej hybrydy, co udowodnili Polscy kierowcy. Mogą się oni pochwalić imponującymi wynikami – ich RAV4 Plug-in Hybrid pokonały już łącznie ponad 43 miliony kilometrów. To dowód na to, że hybrydy plug-in Toyoty są doskonale wykorzystywane, czego potwierdzeniem jest wyjątkowo niskie średnie zużycie paliwa w autach polskich użytkowników – zaledwie 3,7 l/100 km. Sprawia to, że Toyota RAV4 nie ma sobie równych, bijąc inne propozycje nawet we własnej ofercie.

Analizy danych z 823 egzemplarzy RAV4 Plug-in Hybrid pokazują, że aż 55% dystansu samochody te pokonują w trybie elektrycznym, a 73% całego czasu jazdy odbywa się wyłącznie na prądzie. Najczęściej użytkownicy wybierają trasy o długości od 5 do 20 km, co pokazuje, że regularne ładowanie pozwala w pełni wykorzystać potencjał tego modelu.

Bestsellerowy SUV mocniejszy niż kiedykolwiek. Oto RAV4 Plug-in Hybrid

RAV4 Plug-in Hybrid to najmocniejsza Toyota typu plug-in, dysponująca układem napędowym o mocy 306 KM, który przekazuje moc na wszystkie koła. Efekt? Sprint do „setki” w zaledwie 6 sekund! To jednak nie koniec zalet – 18,1 kWh bateria zapewnia zasięg do 75 km w cyklu mieszanym i blisko 100 km w warunkach miejskich. Tryb EV pozwala na jazdę z prędkością do 135 km/h bez użycia silnika spalinowego.

Korzystając z Toyota HomeCharge lub publicznej stacji ładowania, bateria może być w pełni naładowana w 2,5 godziny. Dzięki czemu ładowanie jest po prostu łatwe i nie marnuje czasu kierowcy. Możliwe jest oczywiście i podłączenie do domowego gniazdka, lecz to wydłuża ten czas do 7,5 godziny. Standardowe wyposażenie obejmuje niezbędne przewody do ładowania, w tym 6-metrowy kabel do gniazdka domowego (2,3 kW) oraz 7,5-metrowy kabel o mocy do 6,6 kW. Tak jak w przypadku pełnych hybryd, również bateria RAV4 Plug-in Hybrid objęta jest 5-letnią gwarancją lub limitem 100 000 km, z możliwością przedłużenia do 10 lat po corocznym przeglądzie akumulatora.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid to połączenie mocy, oszczędności i innowacyjnej technologii, które sprawia, że ten SUV jest jednocześnie dynamiczny i niezwykle ekonomiczny w użytkowaniu.

Prius zyskuje geofencing, to drugi taki plug-in firmy!

W 2025 roku Toyota wprowadziła do modelu Prius technologię geofencingu, umożliwiającą efektywniejsze wykorzystanie napędu hybrydowego plug-in. W trybie elektrycznym (EV) Prius może przejechać do 86 km według cyklu mieszanego WLTP, a w warunkach miejskich nawet do 110 km. Opcjonalny dach z panelami fotowoltaicznymi dodaje do 8,7 km zasięgu dziennie. Dzięki temu jest to najwydajniejsza, najmniej emisyjna, a zarazem najmocniejsza odsłona Priusa w historii Toyoty.

System geofencingu analizuje trasę oraz ruch drogowy, wykorzystując nawigację w chmurze, i automatycznie przełącza tryby jazdy między elektrycznym a hybrydowym w zależności od lokalizacji, stylu jazdy kierowcy i poziomu naładowania baterii. Wcześniej tylko Toyota C-HR Plug-in Hybrid potrafiła korzystać z tego rozwiązania w całym katalogu plug-inów firmy.

W roku modelowym 2025 Prius otrzymał również ulepszenia wyposażenia standardowego, takie jak bezprzewodowa stacja ładowania smartfonów w każdej wersji oraz dach panoramiczny w wersji Executive. Model jest także wyposażony w najnowszą generację systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE wraz z Toyota Safety Sense.

Nowa Toyota C-HR Plug-in to wybór doskonały

Stojąc przed wyborem klasycznej hybrydy a plug-inem Toyoty, można dostać zawrotu głowy pod napływem informacji. W końcu wybór nowego samochodu to nie jest po prostu kolejny spacer po parku, lecz wiele zmiennych, które zadecydują o komforcie przyszłych doświadczeń na drodze.

Nieprzewidywalność wydarzeń na trasie wymaga pojazdu doskonałego, czyli takiego, który zagwarantuje komfortową jazdę, wiele kilometrów, a także niskie spalanie. Wszystko to gwarantują hybrydy Toyota, ale nawet wśród tak dopracowanych samochodów, wyraźnie na czoło się wysuwają te z oferty plug-in. To właśnie one oferują mniejsze średnie zużycie litrów paliwa na 100 kilometrów, które potrafi zejść nawet do 0,8 l/100 km, poważnie redukując emisję CO2 i wydłużając zasięg nawet o 66 kilometrów na silniku elektrycznym.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid to także zalety geofencingu, który ściąga z barków kierowcy decyzję o wybraniu najlepszej trasy, sprawdzając najlepsze opcje przy użyciu chmury. Umożliwia dzięki temu nie tylko oszczędzenie czasu, ale i efektywniejsze wykorzystanie napędu hybrydowego plug-in, które przekłada się bezpośrednio na wydłużenie trasy możliwej do pokonania pomiędzy ładowaniami. Kierowca może zaś spokojnie oddać w ręce samochodu decyzję o tym kiedy najlepiej będzie przełączyć tryb jazdy.

Skoro dzięki zalecie wydłużenia zasięgu pojazdu trzeba spędzić więcej czasu w pojeździe, zadbano także o większy komfort kokpitu. Wewnątrz zastosowano dodatkowe materiały wygłuszające, które szczelnie otulą przed zgiełkiem głośnej trasy. Za jego temperaturę zaś będzie odpowiadać pompa ciepła, która zadba o kierowcę i pasażerów w każdych warunkach, przyjemnie chłodząc w lecie i ogrzewając w zimne dni końca roku. Kropką nad i jest innowacyjne zawieszenie z systemem FSC, który tłumi częstotliwość drgań.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid oferuje bardziej zaawansowane technologie związane z elektryfikacją, co przekłada się na większy komfort, lepszą dynamikę jazdy oraz oszczędność paliwa. Dodatkowe wyposażenie sprawia, że wersja PHEV jest bardziej wszechstronna i pozwala na dłuższą jazdę w trybie bezemisyjnym. A to wszystko pozwala zaoszczędzić aż 39% dzięki wykorzystaniu trybu EV względem standardowej hybrydy.

Z KINTO One wybór jest prosty. Toyoty plug-in to prosta decyzja, tańsza i na dłuższy dystans

Wszystkie zalety Plug-inów przemawiają właśnie za nimi, jednak jeżeli jeszcze pozostało jakieś pole do zawahania się, to z pomocą przychodzi wygodny Leasing KINTO One. To dzięki niemu w prostych krokach można się stać właścicielem na przykład hybrydy z rocznika 2024, doskonałego plug-ina 2.0 Hybrid Dynamic 223 KM Force e-CVT Style, który w miesięcznych ratach 1459 złotych netto oferuje więcej, a wciąż za mniej w porównaniu do standardowej hybrydy 2025 2.0 Hybrid 197 KM e-CVT Style.





Dzięki KINTO One można zyskać niską ratę, co pozwoli na uniknięcie obciążania zarówno domowego jak i firmowego budżetu, a żeby było jeszcze atrakcyjnej, to leasing Toyoty gwarantuje niską wpłatę własną. Zaoszczędzone środki z pewnością się przydadzą na inne cele, ot, chociażby akcesoria do nowego plug-ina, z którego w końcu nie będzie się chciało wyjść.

Nie trzeba też się obawiać, że w czasie korzystania z nowego pojazdu, nowinki technologiczne będą się rozwijać bez naszego udziału. Nikt tego sobie nie życzy, więc jest zagwarantowana regularna wymiana samochodu, której można dokonywać już nawet co dwa lata, bez obawy o warunki umowy. Ta jest elastyczna i dostosowana do potrzeb nowego właściciela samochodu.

Niewielkie różnice w cenie pomiędzy plug-inami a klasycznymi hybrydami układają proste równanie, po prostu PHEV to względem HEV więcej komfortu, zasięgu, możliwości, a nawet ciszy i elastyczności za mniej pieniędzy.