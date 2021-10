Yubico YubiKey Bio

Sprzętowe klucze bezpieczeństwa to coraz popularniejsza metoda na stosowanie dwuskładnikowego uwierzytelniania. Kod SMS z telefonu nie zawsze jest wygodną opcją, a pod ostatnim tekstem o działaniach Google czytelnicy zwrócili też uwagę, że nie każdemu chcemy podawać swój numer telefonu. Klucz sprzętowy od Yubico jest zatem nie tylko bezpieczniejszy, bo działa wszędzie, nawet bez dostępu do sieci GSM czy internetu, ale też bardziej chroni naszą prywatność. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie polega na haśle, czyli czymś co znamy i kluczu wpinanym do portu USB, który posiadamy. De facto hasło możemy nawet pominąć, bo wystarczy pamiętać tylko PIN do swojego klucza.

Teraz odpadnie nawet konieczność pamiętania PINu, bo przy użyciu najnowszego YubiKey Bio wystarczy odcisk palca, aby potwierdzić swoją tożsamość. Oczywiście w sytuacji gdy nie możemy przyłożyć palca (bo np. mamy rękawiczki) to nadal można podać ustawiony PIN. Pierwszy prototyp takiego rozwiązania pokazano jeszcze w 2019 roku, ale jego dopracowanie zajęło 2 lata. Yubico wprowadziło do oferty dwa urządzenia, wyposażone w złącze UBS typu A za 80 USD oraz USB typu C za 85 USD. Dzięki temu można korzystać z klucza zarówno z komputerami jak i ze smartfonami, choć akurat w iPhone'ach potrzebna jest jeszcze specjalna przejściówka.

Klucze Yubico są bardzo uniwersalne, korzystają z oficjalnego standardu FIDO Universal Second Factor i FIDO2/WebAuthn co sprawia, że są zgodne z wieloma różnymi serwisami oraz menadżerami haseł takimi jak 1Password, KeePass czy tym zaszytym w Google Chrome. YubiKey Bio są nieco droższe od standardowych modeli (55 USD), a niekoniecznie muszą być lepsze, bo w przypadku smartfonów świetnie sprawdza się wersja NFC, której nie trzeba fizycznie podłączać do telefonu. Jeszcze taniej można kupić klucz sprzętowy od Google (35 USD), ale w Polsce nie są one oficjalnie dostępne. Z pewnoscią jest to jednak skuteczny sposób na zwiększenie swojego bezpieczeństwa w sieci.

źródło: Yubico