YouTube: tę nowość dostają tylko płacący użytkownicy. Skusisz się?

Nowa jakość YouTube 1080P Premium trafia do szerszego grona odbiorców!

O tym że YouTube pracuje nad opcją wyższej jakości przy rozdzielczości 1080p, którą udostępni wyłącznie subskrybentom YouTube Premium wiemy od dawna. Trwały testy, opcja pojawiała się i znikała na kontach różnych użytkowników, a teraz ostatecznie trafia do wszystkich. Do wszystkich płacących, rzecz jasna.

Lepszą jakość na YouTube tylko dla użytkowników, którzy zapłacą

Testy lepszych jakościowo wideo na YouTube rozpoczęły się już wiosną — i pierwszą grupą użytkowników która miała do nich dostęp byli posiadacze urządzeń z iOS oraz iPadOS na pokładzie. Teraz opcja trafia do szerszego grona użytkowników — bo dostępna będzie dla każdego w przeglądarce internetowej! Ponadto nowa opcja jakościowa trafia także na Chromecasty oraz do aplikacji dostępnych na konsolach.

Na czym polega wyższa jakość 1080p Premium na YouTube?

Rozdzielczość pozostaje bez zmian — to wciąż full HD, czyli 1080p. Co zatem się zmienia? Bitrate. Dzięki większemu bitrate'owi, nawet co bardziej dynamiczne sceny wyglądają lepiej — a przynajmniej z założenia mają wyglądać lepiej.

Kamil kilka tygodni temu przyjrzał się jakości 1080P Premium na YouTube:

Nowy standard wideo pierwszy raz zauważyłem wczoraj przy okazji oglądania materiału Top Gear na temat Rimaca Nevery i niestety muszę przyznać, że wcale nie chodziło o to, że jakość była jakaś wyraźnie lepsza. Po prostu po kilku minutach moją uwagę zwrócił dopisek w prawym dolnym rogu ekranu. Patrząc na samo wideo niestety nie widać wielkich różnic, choć nie mamy też wglądu do materiału źródłowego. Jak możecie zobaczyć na poniższym zrzucie ekranu, jakość podczas dynamicznych scen nadal pozostawia wiele do życzenia. Między 1080p, a 1080p Premium nie ma w tej scenie żadnej różnicy, pikseloza wynikająca z braków w bitrate jest identyczna. Z ciekawości przejrzałem jednak kilka innych filmów ograniczonych do rozdzielczości 1080p i tam faktycznie widać nieco lepszą ostrość obrazu, ale głównie w scenach statycznych. Przy szybkim poruszaniu się kamery, braki w wysokości bitrate'u są wyraźnie widoczne. Nie jest to z pewnością różnica, za którą warto byłoby dopłacić. Tym bardziej, że filmy w wyższych rozdzielczościach (1440p, 2160p, 4320p) nadal będą miały lepszą jakość niż taki 1080p Premium HD. W ich przypadku YouTube też nie oferuje większego bitrate dla użytkowników Premium, więc tak naprawdę nowy standard wyświetlania pozostaje bardziej ciekawostką, niż faktycznym udogodnieniem. Czytaj dalej poniżej YouTube: oglądasz reklamy, kupujesz Premium albo nie oglądasz Kamil Świtalski Nie lubisz napisów? Ta rewolucja na YouTube jest dla Ciebie! Kamil Świtalski

Całe szczęście — wbrew plotkom które pojawiły się przy pierwszych sygnałach że Google pracuje nad jakością 1080P Premium — wciąż można na platformie bez dodatkowych opłat sięgać po jakość HD. Różnice, przynajmniej póki co, nie są specjalnie znaczące. I myślę, że to nie jest opcja, która kogokolwiek pchnie w ramiona abonamentu YouTube Premium.

Źródło