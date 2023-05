Flood Hub trafia na polski rynek. Co to za platforma?

Platforma Flood Hub to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, którego celem jest pomoc w przewidywaniu powodzi. Kryzys klimatyczny dotyka cały świat — i internetowy gigant doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego też robi co tylko w jego mocy, by pomóc najbardziej narażonym i najbardziej potrzebującym. Flood Hub działa już od kilku lat, teraz jednak rozszerza ofertę o kilkadziesiąt kolejnych krajów — i na tej pokaźnej liście znalazła się również Polska.

Platforma Flood Hub wykorzystuje różnorodne, publicznie dostępne źródła danych, takie jak prognozy pogody i zdjęcia satelitarne i umożliwia przewidzenie powodzi z 7-dniowym wyprzedzeniem. Rządy, organizacje pomocowe i osoby prywatne mogą korzystać z Flood Hub, aby podejmować w porę działania i przygotowywać się na powodzie rzeczne, uzyskując dostęp do lokalnych danych i prognoz dotyczących powodzi nawet z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Jak działa Flood Hub? Według twórców, algorytm platformy bazuje na rozmaitych ogólnodostępnych źródłach — m.in. Prognozach pogody i zdjęciach satelitarnych. Następnie łączy ona dwa modele. Model hydrologiczny, który prognozuje ilość wody przepływającej w rzece, oraz model zalewania, który przewiduje, które obszary zostaną dotknięte i jak głęboka będzie woda.

Nie tylko Internet. Stąd współpraca Google z całym szeregiem instytucji

W czasie kataklizmów i jakichkolwiek problemów — dostęp do rozwiązań technologicznych może być znacznie utrudniony. Google doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego też współpracuje z takimi organizacjami jak Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Indyjskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża oraz zespół ds. Ekonomii inkluzywnej Uniwersytetu Yale, aby tworzyć sieci ostrzegania offline składające się z przeszkolonych, motywowanych i zaufanych wolontariuszy ze społeczności, aby zwiększyć zasięg ostrzeżeń Flood Hub.