Jedna z niewielu rzeczy dobrych w tym roku to brak jego podsumowania od Google

Jestem ciekaw, czy ktoś pamięta jeszcze czasy, gdy autentycznie czekało się, co też ciekawego Google wymyśli pod koniec roku, by docenić twórców, których działalność na platformie YouTube przynosiła im gigantyczne zyski. YouTube Rewind nie był idealny, ale przynajmniej był ciekawy i w fajny sposób pokazywał trendy, jakie przewijały się przez sieć w ostatnich 12 miesiącach. Oczywiście, jakość takiego podsumowania była różna, jednak punktem zwrotnym w historii serii był rok 2018, kiedy to wypuszczono rewind tak zły, że zdobył on 7 milionów łapek w dół w przeciągu zaledwie 3 dni. Złożyło się na to kilka rzeczy – bardzo uboga obsada twórców (o połowę mniej niż w zeszłym roku), brak najważniejszych gwiazd YouTuba i wysunięcie na pierwszy plan celebrytów w ogóle nie związanych z serwisem, jak Will Smith czy Ninja (streamer z Twitcha). Żeby było śmieszniej, Google zdawało się nie wyciągnąć wniosków, i materiał z 2019 był co prawda inny, ale.. popełniał dokładnie te same błędy, będąc po prostu kompilacją najczęściej odtwarzanych klipów.

W 2020 nie dostaniemy YouTube Rewind i mam nadzieję, że tak zostanie

Przez cały 2020 rok żartowano w mediach społecznościowych, że złe rzeczy w 2020 r. jeszcze się nie skończyły, ponieważ czeka nas jeszcze podsumowanie od YouTube. Jak się okazuje, serwis wykorzystał okazję i zdecydował się z Rewind… zrezygnować.

Wytłumaczenie jest o tyle słabe, że wielu twórców pracowało na podwojonych, bądź też potrojonych obrotach, by jakoś umilić ludziom cięższy okres w ich życiu, więc zdecydowanie zasługują oni na docenienie. Wierzę, że Google po prostu bało się trzeciej z rzędu wpadki wizerunkowej. Dlatego też uważam, że brak Rewindu jest dobrą decyzją, ponieważ nawet bez pandemii, jeżeli cele Google rozmijają się z oczekiwaniami społeczności, to moim zdaniem nie ma co takiego Rewindu robić na siłę. Być może w przyszłym roku YouTube wpadnie na pomysł, co zrobić, by powrócić serię do jej pierwotnych założeń.

Lubiliście Rewind, czy wolicie, by w ogóle go nie było?