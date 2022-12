Pandemia, atak Rosji na Ukrainę i międzynarodowe konflikty. Tak wiele okazji do siania dezinformacji i jeden serwis, który dla wielu stanowi główne źródło informacji. Użytkownicy YouTube'a chłoną propagandę jak gąbką, ale na szczęście moderacja platformy czuwa. W 2022 roku z popularnego serwisu wideo zniknęło prawie 6 milionów kanałów.

Indie z największą ilością śmieciowych filmów

Atlas VPN podzielił się garścią ciekawych statystyk z platformy Google, która w 2022 roku pobiła kwartalny rekord pod względem usuniętych kanałów. W ostatnim kwartale z YouTube zniknęło aż 5,8 miliona kont, które naruszyły regulamin serwisu. Ponad 91,2% wszystkich przypadków dotyczyło wprowadzania w błąd, siania dezinformacji, szeroko pojętego oszukiwania oraz spamu.

Źródło: Raport Zgodności z wytycznymi dla społeczności YouTube

Do tej pory najbardziej drastycznym pod względem usuniętych kanałów był trzeci kwartał 2021 roku, gdzie Google zmuszone było do wyrzucenia 4,8 milionów kont. Dane – pochodzące z raportu dotyczącego egzekwowania wytycznych dla społeczności YouTube – ukazują też rygorystyczną postawę platformy w stosunku do treści erotycznych. Z platformy zniknęło bowiem niespełna 200 tysięcy kanałów przedstawiających nagość i treści seksualne. Ponadto 106 tysięcy kont wyleciało z powodu stanowienia zagrożenia dla dzieci, a 60 tysięcy kanałów usunięto z uwagi na nękanie i cyberprzemocy.

Indie okazały się krajem, który najczęściej łamie regulamin YouTube’a. Aż 1,7 miliona filmów z tamtejszego rynku pożegnało się z platformą, a pozostałe miejsca na podium w tym niechlubnym rankingu zajęła Indonezja oraz USA.

