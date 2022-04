YouTube od jakiegoś czasu boryka się ze sporym problemem w sekcji komentarzy. Platforma należąca do Google’a wreszcie postanowiła coś z tym zrobić.

Wielu sporych twórców głośno komunikowało o problemie YouTube’a, nawet nagrywając materiały na ten temat czy pisząc o tym posty w zakładce społeczności. Problem był szczególnie dotkliwy dla najbardziej znanych twórców, którzy zauważyli, jak autorzy niektórych komentarzy podszywają się pod nich, próbując oszukać widzów.

Spam w komentarzach był wszechobecny. Jak można było zauważyć, dzielił się na dwie grupy - pierwsza z nich skupiała się na podszywaniu się pod właścicieli kanału, następnie obiecując widzom coś wyjątkowego, jakąś nagrodę i zachęcając by wysłać do nich wiadomość. Tego typu sytuacje zazwyczaj kończyły się w jakiś sposób przekierowaniem osoby na inną stronę, co ostatecznie kończyło się oszustwem.

Drugi typ spamu to komentarze mniej jawnie złośliwe, ale nadal irytujące lub potencjalnie szkodliwe. Takie komentarze często zawierają dziwne linki lub są tworzone przez botów i chociaż treść jest normalna, to nazwa użytkownika składa się z ciągu dziwnych znaków, które niejednokrotnie tworzą jakąś sprośną treść. Z takimi użytkownikami oczywiście lepiej nie wchodzić w żadne interakcje.

Źródło: Unsplash @alexbemore

Co ciekawe, YouTube posiada narzędzia do zwalczania tego typu spamu. Platforma oficjalnie poinformowała, że w samym czwartym kwartale 2021 roku usunęła ponad 950 milionów komentarzy dzięki swojemu algorytmowi - jak się okazuje jednak, to nie wystarczy.

YouTuber Marques Brownlee podzielił się ostatnio informacjami na temat nowej eksperymentalnej funkcji moderacji, która ma znacznie zwiększyć poziom surowego oceniania potencjalnie nieodpowiednich komentarzy automatycznie przesyłanych do sprawdzenia. YouTube rozpoczął testowanie ulepszonej funkcji w grudniu 2021 roku i wkrótce ma ją wprowadzić w życie.

YouTuberzy, którzy najbardziej nagłośnili problem, poinformowali również o narzędziu YouTube Spammer Purge, które zostało stworzone przez twórcę ThioJoe. Narzędzie pozwala filtrować i wyszukiwać komentarze spamerów na twoim i innych kanałach na wiele różnych sposobów oraz usuwać bądź zgłaszać je wszystkie naraz. Problem ewidentnie jest obecny i widoczny, więc miejmy nadzieję, że platforma jak najszybciej zadziała w tej kwestii.

Obrazek wyróżniający: Szabo Viktor dla Unsplash