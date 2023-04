Ostatnio YouTube wprowadził kilka nowych funkcji dla użytkowników wersji Premium ich usługi, z której skorzystają na smartfonach i tabletach. Jak na dłoni widać, że firma stara się uczynić abonament coraz bardziej atrakcyjnym, by zachęcić do płacenia jeszcze więcej osób. Najeżenie reklamami "podstawowej" wersji był dopiero początkiem.

Najwyraźniej potwierdzą się informacje o tym, że wszyscy którzy nie płacą będą skazani na gorszą jakość. Ale na tym jeszcze nie koniec. Bowiem użytkownicy YouTube Premium będą mogli tworzyć kolejkę odtwarzania, co umożliwia ustawienie serii filmów do odtwarzania jeden po drugim. Ta funkcja była wcześniej dostępna tylko na stronie internetowej, ale teraz została wprowadzona na urządzenia mobilne.

Kolejną funkcją dodaną do YouTube Premium jest ta pozwalająca kontynuować oglądanie na innych platformach. Dajmy na to — jeśli zaczniesz oglądać film na swoim smartfonie, ale go nie skończysz, następnym razem gdy uruchomisz YouTube na swoim komputerze, pojawi się okienko w prawym dolnym rogu, które pozwoli Ci kontynuować oglądanie tam, gdzie skończyłeś. Ta funkcja jest teraz dostępna na Androidzie, iOS oraz na stronie internetowej — wyłącznie dla użytkowników Premium, którzy zalogowali się na swoje konto.

Po latach YouTube wprowadził również funkcję Smart Download, która automatycznie pobiera rekomendowane filmy do oglądania offline. Ta opcja ma ułatwić użytkownikom kontynuowanie oglądania, nawet gdy nie są podłączeni do internetu. Dzięki Smart Download użytkownicy mogą wybrać, kiedy chcą pobrać filmy (np. wyłącznie gdy są połączeni z siecią Wi-Fi), a następnie oglądać je później bez potrzeby połączenia z internetem.

Wszystkie te nowości dodane do platformy YouTube Premium mają składać się na jeszcze więcej kontroli związanej z całym doświadczeniem korzystania z platformy, która każdego dnia serwuje setki godzin nowych materiałów na wyciągnięcie ręki. Dzięki odświeżonej, multiplatformowej, kolejce odtwarzania mogą oni stworzyć listę filmów do obejrzenia i korzystać z niej wygodniej niż kiedykolwiek.

Nowa opcja kontynuowania oglądania pozwala na nieprzerwane doświadczenie nawet po zmianie urządzenia. Natomiast funkcja Smart Download jest idealna dla osób, które często podróżują i nie mają dostępu do internetu, ale chcą nadal mieć dostęp do potencjalnie dla nich interesujących filmów — jednocześnie zapominając ich pobrać przed wyruszeniem w świat, gdzie dostęp do internetu jest znacznie trudniejszy i wolniejszy niż w domowym zaciszu.

Jak widać — Google zaczyna wprowadzać coraz więcej nowości do platformy YouTube Premium. Mam wątpliwości czy są one na tyle interesujące, że uda im się zainteresować platformą szersze grono odbiorców. Dotychczas największym bonusem dla wszystkich subskrybentów była opcja usunięcia reklam. I... szczerze? Myślę że mimo powyższej listy nowości — w tym temacie nic się akurat nie zmieni. Jednak widać, że szefostwo platformy zaczyna też myśleć odrobinę szerzej i chce zaoferować użytkownikom coś więcej. To bez wątpienia interesujące dodatki, które nie mniej, nie więcej, a pozwolą jeszcze bardziej ulepszyć całe doświadczenie związane z platformą w wersji Premium.