YouTube odpala petardę, pozwoli się dzielić kontem Premium, ale...

YouTube Premium to usługa, której w zasadzie nikt nie chce, ale każdy potrzebuje. Brak reklam i odtwarzanie po zablokowaniu telefonu to dwie silne karty przetargowe, które kuszą miliony osób. Teraz będzie można zobaczyć, jak to jest być po drugiej stronie.

Pomimo rosnących cen płatnego planu, użytkownicy wciąż się nie zrazili i usługa Premium się powiększa. Czy jest to oznaka jej jakości? Trudno powiedzieć, a do tego niezaprzeczalnie największym czynnikiem wzrostu jest niechęć do setek reklam. Jeżeli ktoś wytrwale się bronił, będzie mógł teraz zobaczyć, jak to jest, ale...

YouTube pozwoli się dzielić urokami konta Premium

Google rozpoczyna testy na jednej ze swoich kluczowych platform. Sztandarowa zaleta planu YouTube Premium, będzie dostępna dla każdego wokół. Dosłownie dla wszystkich, niezależnie czy to będzie rodzina, przyjaciele czy po prostu znajomi. Jest jednak w tym wszystkim haczyk oraz kilka zasad.

Źródło: Depositphotos

Testowana funkcja umożliwia każdemu użytkownikowi, który już posiada plan Premium na udostępnianie wybranych przez siebie filmików całkowicie bez reklam. Dzięki temu każda osoba spoza planu będzie mogła zasmakować tego cudownego życia pozbawionego niechcianych przerywników. Jest jednak limit dziesięciu linków miesięcznie, są one ważne przez trzydzieści dni i każdy z dziesięciu udostępnionych, może zostać obejrzany dziesięć razy.

Niestety nie każdy ma w tej chwili przywilej rozdawania specjalnych linków do darmowych treści, a do tego jest kilka zasad. Po pierwsze użytkownik otrzymujący link musi mieć konto na YouTube. Co raczej nie będzie wielkim problemem, bardziej irytująca jest konieczność używania aplikacji wyłącznie na Androidzie lub iOS, nie ma mowy o przeglądarce.

Powód dla tego testu wydaje się jasny. Gdy się raz człowiek rozsmakuje w świecie bez reklam, to jest trudno wrócić do tego z reklamami. Niestety wolność ma swoje ograniczenia i nie można udostępniać YouTube Originals, Shortów ani Livestreamów. Nie wiadomo też czy ten eksperyment trafi do Polski. Na razie cieszą się nim mieszkańcy Argentyny, Brazylii, Kanady, Meksyku, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.