YouTube bez rozpraszających treści? Wszystko dzięki jednej sztuczce

YouTube przestanie polecać filmy kanałów, których nie subskrybujemy

Polecane filmy od YouTube na bazie naszych preferencji i oglądanych ostatnio materiałów wideo bardzo często są w stanie pokazać nam coś nowego, co jest w stanie nas zainteresować i przykuć naszą uwagę. Jest to jednak miecz obosieczny, bo z drugiej strony możemy przez to zacząć dryfować po platformie Google w nieskończoność, tracąc mnóstwo czasu na oglądanie treści, które wcale nas tak nie interesują — ten sam mechanizm, co w przypadku TikToka i karty „Dla Ciebie”.

Okazuje się, że wszystkie rekomendacje wideo są budowane na podstawie naszej historii oglądania. Możemy więc ją wyłączyć, a wtedy platforma wielkiego G przestanie nam polecać inne materiały — i będziemy mieli wyświetlane wyłącznie treści, które subskrybujemy, a co za tym idzie, tylko te, które naprawdę nas interesują. Jak będzie wyglądać strona główna? Google w poście skupiającym się na tej nowości informuje, że użytkownicy zobaczą stronę główną YouTube, która jest w większości pusta, z paskiem wyszukiwania u góry i menu nawigacyjnym z boku. Zmiana będzie dotyczyć zarówno urządzeń mobilnych, jak i strony internetowej:

Od dzisiaj, jeśli masz wyłączoną historię oglądania w YouTube i nie masz znaczącej wcześniejszej historii oglądania, funkcje, które wymagają historii oglądania, aby wyświetlać rekomendacje filmów, zostaną wyłączone — na przykład kanał główny YouTube. Oznacza to, że od dzisiaj Twój kanał główny może wyglądać zupełnie inaczej: będziesz mógł zobaczyć pasek wyszukiwania i boczne meny nawigacyjne, bez kanału polecanych filmów, co pozwoli ci łatwiej wyszukiwać, przeglądać subskrybowane kanały i przeglądaj zakładki Tematy.

Co z użytkownikami bez konta?

Co ciekawe, wygląda jednak na to, że nie wpłynie to na użytkowników korzystających z YouTube bez konta — mimo tego, że nie mają oni przecież historii oglądania. Zależnie od perspektywy, może być to bardzo dobra zmiana, eliminująca wyświetlanie wszystkich rozpraszających treści, lub coś, co utrudni poznawanie nowych rzeczy o naszej ulubionej tematyce — ale pamiętajmy, że wyłączenie historii zależy tylko i wyłącznie od nas. YouTube dodaje:

Wprowadzamy to nowe rozwiązanie, aby było bardziej jasne, które funkcje YouTube opierają się na historii oglądania w celu dostarczania rekomendacji filmów i aby ułatwić korzystanie z nich tym z Was, którzy wolą szukać zamiast przeglądać rekomendacje.

