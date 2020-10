Moim zdaniem najbardziej wartościowa byłaby sytuacja , w której pod filmem recenzującym niektóre „specjalistyczne” przedmioty, takie jak pędzle do malowania, efekty gitarowe czy elementy związane z motoryzacją pojawiała się możliwość zakupu rzeczy o których jest film. Myślę, że mogłaby to być sytuacja typu win – win. YouTube miałby dodatkowe źródło dochodu, sprzedawcy – możliwość dotarcia do bardzo szerokiego grona odbiorców, a użytkownicy – gwarancje zakupu produktu, który ewidentnie ich interesuje (w końcu oglądają o nim materiał wideo) ze sprawdzonego źródła. Jestem bardzo ciekaw więc, jak wypadną testy. Obawiam się jednak, że wprowadzając usługę Google nie postara się by wdrożyć ją globalnie – to wymagałoby bowiem dostosowania do platformy ofert ze sklepów on-line na całym świecie. Myślę, że (przynajmniej na początku) YouTube ograniczy się do wyświetlania ofert z 2-3 powiązanych z nim podmiotów, co będzie oznaczało, że użytkownicy w Polsce nie będą mogli na tym jakkolwiek skorzystać.

I skończymy po prostu z kolejną, irytującą reklamą.

Źródło