Hulajnoga i beztłuszczowa frytkownica. 5 premier Xiaomi

Mi Electric Scooter 3. Nowa odsłona popularnej hulajnogi

Xiaomi chwali się, że do tej pory na całym świecie sprzedało ponad 4 miliony elektrycznych hulajnóg Mi Electric Scooter. Najnowsza ich odsłona dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: Onyx Black (czarny) oraz Gravity Grey (szary). Oprócz praktycznej, lekkiej obudowy, charakteryzuje się ulepszoną 3-stopniową składaną konstrukcją, co przekładać się ma na wygodę przenoszenia i przechowywania. Hulajnoga osiąga prędkość do 25 km/h wykorzystując silnik o maksymalnej mocy 600 W. Mi Electric Scooter 3 to także nowe funkcje bezpieczeństwa. Wyposażono ją w system przeciwślizgowy E-ABS oraz nowy tylny hamulec tarczowy z dwoma zaciskami.

Mi 2K Gaming Monitor. 27 calowy monitor dla graczy

Nowością w portfolio Xiaomi jest 27-calowy monitor 16:9 z ekranem IPS o rozdzielczości 2560 x 144 pikseli. Charakteryzuje się odświeżaniem na poziomie 165 Hz, 95% zakresem kolorów DCI-P3, zgodnością ze standardem VESA Display HDR 400. Wyposażony jest w jeden port HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, USB 3.0 i wyjście słuchawkowe.

Mi Router AX9000. Router Wi-Fi 6

Pierwszy trójzakresowy router z Wi-Fi 6 w portfolio Xiaomi działający pod kontrolą układu Qualcomm Hexa-core. Pojedyncze pasmo 2,4 GHz i dwa pasma 5 GHz pozwolą na stabilną pracę bezprzewodowej sieci przy dużej liczbie podłączonych jednocześnie urządzeń. Wyposażono go w 12 anten umieszczonych w czterech obudowach, 1 port WAN i 4 porty LAN oraz USB 3.0.

Redmi Buds 3 Pro. Bezprzewodowe słuchawki

Nowe bezprzewodowe słuchawki Redmi Buds 3 Pro charakteryzują się funkcją ANC z trybem kontaktu, obsługą Bluetooth 5.2 umożliwiającą szybkie przełączanie się między urządzeniami bez konieczności ponownego parowania i wsparciem dla kodeków SBC and AAC. To z pewnością ucieszy posiadaczy sprzętów Apple. Na jednym ładowaniu mają działać do 6 godzin, a etui ładowane indukcyjne pozwala na ich pracę do 28 godzin. 10 minut ładowania ma dostarczyć słuchawkom mocy na 3 dodatkowe godziny odtwarzania muzyki.

Mi Smart Air Fryer 3,5 L. Beztłuszczowa frytkownica

Na koniec coś dla fanów smażonych smakołyków. Xiaomi w swojej ofercie posiada też małe AGD — sam korzystam z ich maszyny do ryżu działającej z aplikacją i bardzo ją sobie chwalę. Z aplikacji skorzystacie także w przypadku nowej beztłuszczowej frytkownicy Mi Smart Air Fryer. Z jej poziomu ustawicie temperaturę od 40 do 200 stopni Celsjusza i odkryjecie ponad 100 różnych przepisów do przygotowania potraw z użyciem tego sprzętu. Wyposażona w czytelny wyświetlacz OLED pokazuje wybrany program i temperaturę pracy — urządzenie pozwala nie tylko na smażenie, ale także pieczenie i suszenie.

Nowe produkty Xiaomi zaprezentowane. Cena i dostępność

A jak cenowo? Xiaomi Polska nie podało, ile przyjdzie zapłacić za nowe produkty w Polsce. Nie jest też potwierdzone, że pojawią się w naszych sklepach. Patrząc jednak na duże zainteresowanie hulajnogami, słuchawkami i obecność routerów i małego AGD od chińskiej firmy, można śmiało założyć, że będą one dostępne. Znamy jedynie europejskie ceny. Ceny w złotówkach podaję orientacyjnie w przeliczeniu bez uwzględnieniu ewentualnych różnic podatkowych.