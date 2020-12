Xiaomi pokonało Apple, ale to nie koniec walki

Żartobliwie można byłoby powiedzieć, że uczeń przerósł mistrza. Nie da się bowiem ukryć, że przez wiele lat Xiaomi wzorowało się na Apple, choć jednocześnie przyjęło zupełnie inną strategię rynkową. Różnica była podstawowa – cena urządzeń z różnych kategorii, w tym smartfonów. Jeśli chodzi o telefony, to podejście przynosi wymierne rezultaty, Xiaomi wskoczyło bowiem do top 3 producentów tego typu urządzeń, wypychając Apple poza podium.

Xiaomi w TOP 3 największych producentów smartfonów

Według analityków z firmy Gartner, w trzecim kwartale 2020 roku Xiaomi zwiększyło zarówno sprzedaż swoich smartfonów (z 32,927 miliona do 44,405 miliona egzemplarzy) oraz swój udział w światowym rynku smartfonów z 8,5% w analogicznym okresie 2019 do 12,1% w 2020 roku. Wzrost zanotowało również Apple (z 10,5% do 11,1%), jednak wolumen sprzedaży w przypadku amerykańskiego producenta spadł o niecałe 300 tysięcy egzemplarzy i wyniósł o prawie 4 miliony sztuk mniej niż u Xiaomi. Nie są to oczywiście jakieś kolosalne różnice, ale przy takim trendzie wzrostowym chińskiej firmy mogą się one powiększyć.