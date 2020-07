Moja ostatnia opaska Mi Band to model bez numerka, czyli pierwsza wersja, która nie miała nawet wyświetlacza. Pochodziłem z nią kilka miesięcy, ale ostatecznie najpierw gdzieś mi się zgubiła i okazało się, że jakoś specjalnie mi jej nie brakuje. Później się znalazła, ale do dzisiaj leży sobie w szufladzie i nawet nie wiem czy jeszcze działa. Mam też styczność z wersją oznaczoną numerem 3, z której codziennie korzysta moja żona, choć bardziej jako zegarka, niż do monitorowania aktywności fizycznych. Mi Band 5 wydawał mi się jednak ciekawy, dlatego korzystając z premierowej promocji w Chinach, zakupiłem go dobry miesiąc temu za nieco ponad 100 PLN.

W poniedziałek wreszcie do mnie dotarł, co akurat zbiegło się z polską premierą, gdzie opaska w wersji Global została wyceniona na 179 PLN (159 PLN w pierwszym dniu sprzedaży). Dopłata do wersji globalnej w mojej ocenie nie ma sensu, owszem mamy NFC, ale co z tego jak nie działa z żadnym używanym w Polsce systemem płatności. Dlatego ani trochę nie żałuje zakupu wersji chińskiej, w której po instalacji aplikacji Mi Fit, szybko zamieniłem język na angielski, a za jakiś czas będę mógł też zmienić na polski. Tym bardziej, że na wykorzystanie NFC do płatności w Polsce raczej nie ma co liczyć nawet w przyszłości.

Xiaomi Mi Band 5 – specyfikacja

Dla porządku warto jeszcze przypomnieć dokładną specyfikację Mi Band 5 w porównaniu do starszych modeli, które można obecnie nabyć w znacznie bardziej atrakcyjnych cenach. W zasadzie cena to największa zaleta opasek Mi Band, okolice 100 PLN to kwota, która wydaje się całkiem atrakcyjna i szczerze powiedziawszy nie widzę w tej chwili powodu do dopłaty do wersji 5 względem modelu oznaczonego numerkiem 4. W zamian otrzymujemy w zasadzie tylko krótszy czas pracy na baterii (ale z wygodniejszą ładowarką), teoretycznie lepszy monitoring snu i kilka nowych aktywności. O dodatkowych motywach zegarka nie warto nawet wspominać. Szkoda też, że w dodatkowych aktywnościach nadal nie ma tak bardzo popularnej piłki nożnej, a do biegania czy jazdy na rowerze i tak potrzebny jest telefon z GPS.