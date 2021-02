Xiaomi Mi Watch Lite kontra Mi Watch. Który smartwatch wybrać?

Zegarki różnią się też paskami. Oba są gumowe i wymienne (przy czym ten od Mi Watch zdecydowanie bardziej elastyczny), ale odczepianie paska w Mi Watch Lite to naprawdę ciężka i irytująca czynność podczas gdy w droższym Mi Watch trwa to dosłownie moment i jest mega wygodne.

Droższy Mi Watch to więcej czujników, co przekłada się oczywiście na oferowane funkcje. Oprócz czujnika pulsu posiada również czujnik stężenia tlenu we krwi, dość pożądany w czasach pandemii koronawirusa. Tymczasem tańszy Mi Watch Lite wyposażono jedynie w czujnik pulsu.

Ekran, funkcje i mierzenie aktywności

Zegarki mocno różnią się ekranami. I bez zaskoczenia, na korzyść droższego Mi Watcha. Ma on wyświetlacz AMOLED o przekątnej (tak, wiem przekątna koła brzmi śmiesznie, ale takich określeń używa producent) 1,39 cala. Mi Watch Lite to 1,4 cala, ale LCD TFT, co nie tylko na papierze brzmi gorzej. Odwzorowanie kolorów, jasność maksymalna i kąty widzenia są w modelu Lite zauważalnie gorsze. Podczas testów ekran był też mniej responsywny na ponadto always on display czyli będzie cały czas wyświetlał niektóre informacje na ekranie, Mi Watch Lite natomiast po prostu się wygasi po maksymalnie 5 minutach.