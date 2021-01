Sam posiadam Mi Band 2, 3, 4 oraz 5 i używałem ich aż do zakupu Apple Watch. Jasne, rysują się, nie oferują tego co zegarki przeznaczone dla sportowców, ale kosztują naprawdę niewiele i jak za takie pieniądze są świetne. XDA donosi, że Mi Band 6 będzie jeszcze lepszy, a to za sprawą dodania jednej kluczowej funkcji, której brakowało poprzedniczkom.

GPS w Xiaomi Mi Band 6

Dotychczas opaski Xiaomi nie posiadały własnego modułu GPS, co sprawiało, że aby zapisały trening na zewnątrz (spacer, bieganie, rower) wraz z danymi samej trasy, musiały być podłączone do smartfona. A to oznacza, że użytkownik musiał trzymać go przy sobie podczas treningu. Nie każdy to lubi i choć ja akurat biegam z telefonem, to jednak doskonale rozumiem, że mając zewnętrzne urządzenie rejestrujące aktywność, duża część osób chciałaby mieć przy sobie tylko je

Analizując dane firmware’u znaleziono informacje, jakoby Mi Band 6 miała posiadać własny wbudowany GPS (a to oznacza, że sama zarejestruje trasę), wsparcie asystenta głosowego Amazon Alaxa oraz czujnik monitorowania tlenu we krwi.

Mi Band 6 miałaby też posiadać większy wyświetlać i możliwe, że również NFC – choć najprawdopodobniej jedynie do płatności zbliżeniowych w Chinach.

Nowa opaska Xiaomi ma monitorować przynajmniej 19 nowych aktywności, w tym HIIT, pilates, taniec czy nawet kręgle.

Zapowiada się naprawdę nieźle, tylko ciekawe jak nowości wpłyną na cenę. Bo, co tu się oszukiwać, popularność Xiaomi Mi Band wynika przede wszystkim z niskiej ceny.

