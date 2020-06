Jak widzicie na powyższej grafice, dostaniemy najprawdopodobniej kilka fajnych, przyjemnych dla oka kolorów. Jeśli faktycznie opaska będzie połączona z paskiem inaczej niż przez wsuwanie do niego pastylki, to jedynie zielonkawa jest w pełni kolorowa, reszta czarna, ale za to z fajnymi, oryginalnymi paskami.

Taka zmiana zachęci Was do zakupu albo przesiadki na nowszy model, czy raczej nie ma to dla Was znaczenia?

Uważajcie na nieoryginalne paski do opasek Mi Band

Mówią, że „mądry Polak po szkodzie„, to bądźcie mądrzejsi ode mnie i uważajcie, w co wpinacie swoją pastylkę Mi Band. Ja zgubiłem Mi Band 2 w dość głupi sposób, korzystając z nieoryginalnych pasków z Allegro. Niby wszystko w porządku, fajne, stylowe moro – a jednak w nieoczekiwanym momencie pasek po prostu się rozpiął. Zorientowałem się oczywiście dopiero po chwili i po sprzęcie nie było już śladu. Tego samego błędu nie popełniłem przy Mi Band 3 i Mi Band 4. Używałem tylko oryginalnych pasków z zestawu i nigdy nie miałem problemów z samoistnym rozpinaniem.

grafika

źródło