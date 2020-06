Xiaomi Mi Band 5: premiera opaski coraz bliżej. Co o niej wiemy?

Opaski Xiaomi Mi Band od pierwszej generacji cieszą się niesłabnącą popularnością. Trudno mówić, by były to najbardziej precyzyjne narzędzia do pomiarów tętna, no i z pewnością nie są najlepszymi wearables jakie można sobie wyobrazić. Mimo wszystko skradły serca użytkowników niską ceną i… tym, że właściwie w podstawowym stopniu robią to, co powinny. Serwują powiadomienia i liczą kroki. Xiaomi Mi Band 4 to absolutny hit sprzedaży i jedna z najważniejszych premier wearables 2019. Nie mam wątpliwości, że w przypadku nadchodzącego następcy — będzie podobnie. A oficjalna prezentacja sprzętu już za kilka dni!

Xiaomi Mi Band 5 – co wiemy o opasce?

Na tę chwilę nie ma jeszcze żadnych oficjalnej informacji na temat opaski Xiaomi Mi Band 5 — te mają nadejść dopiero w najbliższych dniach. Ale mowa o niezwykle popularnej linii produktów, także plotek i przecieków na jej temat nie brakuje — a im bliżej premiery, tym bardziej się one nasilają. Od dłuższego czasu mówi się o tym, że opaska Xiaomi Mi Band 5 miałaby doczekać się pomiarów SpO2, czyli saturacji krwi tlenem — dzięki czemu pomiary tętna byłyby dokładniejsze niż dotychczas. Kiedy już mowa o funkcjach związanych ze zdrowiem — to kolejną nowością ma być śledzenie cyklu miesiączkowego.Choć sam design opaski pozostać miałby bez zmian — mówi się, że sprzęt miałby doczekać się łączności NFC oraz wsparcia dla asystenta głosowego, a dokładniej: Alexy od Amazonu. Innym asem w rękawie o którym się plotkuje jest opcja zdalnego robienia zdjęć — te niewielkie pilociki BT mogłyby zagrzać miejsce na dnie szuflady. Wisienką na torcie zaś mają być nowe aktywności rejestrowane przez opaskę, w tym m.in. joga czy rowerki w pomieszczeniu.

Jak widać — trochę się tego nazbierało w ostatnich tygodniach plotek. Ile z powyższych informacji znajdzie odzwierciedlenie w końcowym produkcie? Cóż — tutaj już nie ma co specjalnie gdybać, jesteśmy na ostatniej prostej — wystarczy uzbroić się w odrobinę cierpliwości i za kilka dni już wszystko stanie się jasne!

Xiaomi Mi Band 5 – data premiery

Na tę chwilę nie wiemy jeszcze, kiedy Xiaomi Mi Band 5 trafi do sklepów. Firma oficjalnie zaprasza jednak na prezentację produktu, która odbędzie się już jedenastego czerwca. Póki co, oczywiście, mowa o rynku chińskim. Nie wiadomo zatem kiedy sprzęt trafi do sklepów: ani Państwie Środka, ani w pozostałej części świata. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że wszystko pójdzie równie sprawnie co rok temu, kiedy to sprzęt trafił do chińskich sklepów dwa dni po zapowiedzi, a do Europy niespełna dwa tygodnie później.