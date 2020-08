To było tylko kwestią czasu, ostatnie doniesienia mówiły, że odpowiednia aktualizacja pojawi się 28 sierpnia, a wygląda na to, że niektórzy użytkownicy dostają ją już dzisiaj. Aktualizacja dla opaski pojawia się w aplikacji Mi Fit sukcesywnie, więc język polski powinien do was trafić w najbliższych dniach.