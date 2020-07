Z update’ami oprogramowania w telefonach już tak jest, że albo użytkownicy nie mogą się ich doczekać, albo, jeżeli te się już pojawią, to powodują takie błędy, że lepiej, aby ich w ogóle nie wypuszczano. Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że ofiarą poprawek bezpieczeństwa padły m.in. smartfony z serii Galaxy, u których pojawiały się kolorowe poświaty. I o ile można znieść zazieleniony ekran i nie wpływa to na funkcjonalność urządzenia, o tyle jeżeli „poprawka” zabiera podstawową funkcjonalność telefonu, to już oznacza spore kłopoty. A tak właśnie dzieje się teraz w przypadku smartfonów firmy Xiaomi.

Właściciele Xiaomi Mi A3 – nie instalujcie patcha!

Dziś rano internet obiegła informacja, że z telefonami Mi A3 z międzynarodowej dystrybucji dzieje się coś niedobrego. Temat jako pierwszy poruszył na Twitterze użytkownik Dakshit Shah.

Got a random 1.4GB update from @XiaomiIndia on my #mia3

Now my simcard isn't getting detected and when I boot my phone, there's some telcel written. Language has changed to some other. @MiIndiaSupport help. Can't make or receive calls. What kind of joke is this? pic.twitter.com/W5WtveopSs — Dakshit Shah (@DakshitShah) July 13, 2020

Sygnały o tym, że Xiaomi nie radzi sobie z aktualizacjami tego modelu pojawiały się już wcześniej. Teraz jednak pomyłka firmy jest naprawdę bolesna dla jej klientów. Feralna poprawka nosi numer V11.0.3.0.QFQMXTC i niesie ze sobą szereg problemów. Telefon przestaje wykrywać kartę SIM, zmienia język urządzenia i wiąże się z szeregiem innych problemów.

Na stronie swojego forum samo Xiaomi ostrzega przed instalacją update’u. Niestety wielu forumowiczów zgłasza, że już zainstalowało „poprawkę”. Na razie nie ma niestety instrukcji, co zrobić, by przywrócić telefon do działania.

Po co komu Android One, jeżeli tak wyglądają aktualizacje

Linia A od Xiaomi jest bardzo chętnie wybierana nie tylko w Polsce, ale też i w innych krajach głównie przez atrakcyjną cenę i udział w programie Android One, który miał gwarantować terminowe aktualizacje i długie wsparcie. Jak widać jednak, firma nie radzi sobie z tym, by zapewnić temu urządzeniu poprawną obsługę posprzedażową. Powstaje więc pytanie – czy jeżeli ktoś wybrał ten smartfon właśnie ze względu na perspektywę aktualizacji, to czy otrzymał to za co zapłacił? I czy fakt, że producenci nie radzą sobie z aktualizacjami nie jest finalnym gwoździem do trumny programu Android One?

Źródło: forum