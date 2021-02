Już jest – premiera Xiaomi Mi 11 w Europie [specyfikacja, ceny]

Nowy rok to i nowe telefony od Xiaomi. Jak wiemy, firma zdecydowała się nieco skrócić swój cykl wydawniczy by zaprezentować światu pierwszy telefon ze Snapdragonem 888. Przez chwilę Mi 11 był więc najmocniejszym telefonem z Androidem na rynku, jednak nie był oficjalnie dostępny w Polsce. Dziś zaprezentowano go także na naszym rynku.

Xiaomi Mi 11 – specyfikacja techniczna

Z racji na to, że chińska premiera miała miejsce już jakiś czas temu, o specyfikacji Mi 11 wiemy już praktycznie wszystko. Najważniejsza kwestia to to, jaki wariant Mi11 trafi do naszego kraju. Teraz już wiemy, że podzespoły będą prezentować się następująco: