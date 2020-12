Xiaomi Mi 11 – premiera najmocniejszego obecnie smartfonu z Androidem

Jakość w górę. Ceny póki co – nie

Praktycznie każdy parametr Mi 11 został podkręcony względem Mi 10. Mamy tu ekran odśeiwżany w 120 Hz (względem 90 w Mi 10), dużo mocniejszy (oczywiście) procesor, 55 W ładowanie przewodowe (40 W w Mi 10) czy też UFS 3.1 względem UFS 3.0 w poprzedniku. Nie wzrosła za to cena i jest szansa, że model ten zadebiutuje u nas za mniej – więcej takie same pieniądze jak poprzednik. Dokładna cena nie jest znana, ponieważ dwa dni temu otrzymaliśmy informację, że w pudełku z telefonem nie uświadczymy ładowarki, co oznacza, że do zakupu trzeba doliczyć co najmniej kilkadziesiąt (albo i więcej) złotych na to, żeby dokupić odpowiedni moduł. No, chyba, że nie chcemy mieć szybkiego ładowania. Póki co nie mamy też informacji o tym, czy i kiedy pojawi się wariant Pro Mi 11. Pozostaje więc czekać – być może więcej informacji uzyskamy podczas międzynarodowej premiery.

Podoba wam się nowy smartfon Xiaomi?