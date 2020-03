Xiaomi Mi TV 4S i 4A – specyfikacja i cena

W tabelce poniżej znajdziecie podstawowe cechy każdego z dzisiaj zaprezentowanych modeli. Najtańszy z nich to 32 calowy Mi TV 4A wyposażony w matrycę o rozdzielczości 1366×768 pikseli, który zwraca swoją uwagę głównie za sprawą systemu smart, którym jest Android TV. De facto Xiaomi przygotowało specjalną nakładkę (launcher) – PatchWall, który ułatwia obsługę TV i poszczególnych aplikacji. Nie kojarzę w tej chwili żadnego TV z takim rozwiązaniem w tym segmencie cenowym.

Mi TV 4S 43 i 55 cali to bliźniacze modele, które różnią się w zasadzie tylko wielkością matrycy. Oba oferują ekrany o rozdzielczości 4K (3840×2160 pikseli) z odświeżaniem 60 Hz i oba bazują na matrycy IPS. To pociąga za sobą pewne implikacje, jak chociażby kwestia czerni i kontrastu, które to lepiej wypadają w matrycach VA. Z drugiej strony jak jasno wskazuje na to cena, Mi TV 4S celuj w segment popularny, gdzie tego typu rozwiązania są powszechne. Dla bardziej wymagających klientów jest seria Mi TV Pro, która jednak w tej chwili w Polsce nie jest dostępna.