Imponująco szybkie ładowanie Xiaomi: 200W na kablu i 120W bezprzewodowo

Xiaomi nie jest firmą którą trzeba komukolwiek przedstawiać. Podbili serca użytkowników na całym świecie tanimi produktami, a ostatnie lata wyraźnie pokazują że to była dopiero rozgrzewka. Chiński producent elektroniki w ostatnich latach pokazuje że na niskiej półce radzi sobie doskonale, ale wyższa liga nie jest mu obcą. Doszliśmy do etapu, w którym ich flagowce potrafią ceną rozłożyć na łopatki owiane legendą ceny iPhone’ów, a prezentowane przez firmę nowości wyglądają jak technologie przyszłości. Tak sprawy mają się m.in. w kwestii ładowania. W styczniu firma rozbudzała wyobraźnię zapowiedzią Mi Air Charge, czyli bezprzewodowego ładowania działającego z pewnej odległości. A najświeższe demo technologiczne pokazuje jak szybko jest w stanie naładować smartfona. Podpowiem: niezależnie czy na kablu czy nie – bardzo szybko.

W swojej najświeższej demonstracji, Xiaomi pokazało jak szybko jest w stanie naładować specjalnie zmodyfikowany smartfon Mi 11 Pro z baterią o pojemności 4000 mAh. W przypadku kabla – zajęło to raptem osiem minut. Bezprzewodowe ładowanie to około kwadransa. I chociaż brzmi to niewiarygodnie, to… najwyraźniej naprawdę tego dokonali. Ale jeżeli liczycie że takie rozwiązania zobaczymy w niedalekiej przyszłości w ich produktach, to raczej nie robiłbym sobie nadziei. Regularnie słyszymy o bitych rekordach, ale z jakichś powodów nie trafiają one do finalnych produktów – tak było chociażby z zapowiedzianym przed kilkoma laty 100W ładowaniem, które potrafiło naładować 4000 mAh akumulator w ok. 15 minut.

