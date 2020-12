Baliście się co z Mi 11 Pro? Bez obaw, premiera niedługo

Odkąd nastała moda na wypuszczanie więcej, niż jednego flagowego telefonu w jednej „serii”, Xiaomi wpisuje się w ten trend, co pół roku racząc nasz kilkoma urządzeniami z serii „Mi” i „Mi T”. W tym roku otrzymaliśmy chociażby Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro i Mi 10 Lite. Kiedy więc firma zdecydowała się nieco przesunąć swój kalendarz wydawniczy i zaprezentowała niedawno nowego flagowca – Mi 11 – powstało uzasadnione pytanie: Czy to wszystko, co w kwestii flagowców zobaczymy od Xiaomi w najbliższej przyszłości. Co z serią Pro, której celem jest pokazanie wszystkich najnowszych technologii w kwestii smartfonów?

Xiaomi Mi 11 Pro potwierdzone

Specjaliści z XDA Developers lubują się w rozbieraniu aplikacji na czynniki pierwsze. Jest o bardzo efektywna metoda sprawdzenia tego, jakie kroki będzie podejmował producent danego oprogramowania w najbliższym czasie, ponieważ często zdarza się, że w kodzie zawierane są elementy, które mają przygotować grunt dla kolejnych zmian. Tak jest i teraz, kiedy zajrzeli oni pod maskę nowego MIUI 12,5, a konkretnie – aplikacji galerii. Aplikacja ta bowiem musi sprawdzić, na jakim urządzeniu jest uruchamiana, aby wyświetlić się w odpowiedni sposób. W kodzie programu znaleziono następujący fragment:

Wiadomo więc już na pewno, że Xiaomi Mi 11 Pro jest w przygotowaniu. A co wiemy o jego specyfikacji?