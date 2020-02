MIUI z ważną aktualizacją na horyzoncie

Xiaomi cały czas pokazuje, że ma pomysł na MIUI. Widać, że dodają przydatne użytkownikom funkcje, ale ostatnio pojawiła się informacja, że przygotowują ważny dodatek do swojego oprogramowania. Mianowicie ma ono dbać o bezpieczeństwo użytkowników. Ponadto bardzo dobrze będzie uzupełniać się ze stosunkowo niedawno zapowiedzianym projektem Google.

W listopadzie 2019 roku Google zapowiedziało powstanie nowej grupy do spraw cyberbezpieczeństwa, która została właśnie nazwana App Defense Alliance. W jej skład wchodzą firmy Google, ESET, Lookout i Zimperium. Dlaczego właśnie one? Celem tego partnerstwa jest wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych aplikacji w Sklepie Play, w czym wszyscy wymienieni gracze mają spore doświadczenie i sporo sukcesów na koncie. Na dobrą sprawę już wcześniej zgłaszali programy z malware czy spyware. Najważniejszym celem działania tej grupy pozostaje blokowanie instalowania aplikacji ze szkodliwymi dodatkami deweloperów. Gigant z Mountain View wzbogaci Google Play Protect o mechanizmy od swoich nowych partnerów i ogłosili, że tworzą teraz prawdziwie inteligentną platformę do oceny zagrożenia w dostępnych propozycjach. App Defense Alliance ma jednak zajmować się badaniem nie tylko aplikacji dostępnych w Sklepie Play. Weryfikowane mają być również te spoza i za sprawą nawiązania oficjalnie współpracy wszystkie podejrzenia mają być zgłaszane dużo szybciej.

Xiaomi postanowiło pójść o krok dalej. Chińczycy uznali, że użytkownicy powinni mieć wiedzę na temat tego, które aplikacje uzyskują dostęp do zbyt dużej ilości danych, co jest podejrzane, a do tego zbyt często uruchamiają się w tle. Takie programy mają być od razu flagowane. Klienci Xiaomi otrzymywaliby wtedy stosowne powiadomienie na pasku powiadomień. Producent zapewni też różny poziom powiadomień, aby nie pokazywać zbyt dużo ostrzeżeń.

Czuły punkt Androida

Myślę, że przygotowywane rozwiązanie Xiaomi będzie świetne w połączeniu z całym systemem cyberbezpieczeństwa Google. W końcu część aplikacji może przejść pozytywnie testy przeprowadzone przez Google Play Protect, a finalnie może zawierać w sobie złośliwy kod. Wówczas podejrzane zachowanie można dostrzec właśnie na urządzeniu.

Jeżeli tylko Xiaomi uda się dopracować ten dodatek, który ma trafić jeszcze do MIUI 11, zapowiada się ważny krok naprzód dla całego Androida. Mimo wszystko większość zagrożeń i szkodliwego oprogramowania trafia na takie sprzęty właśnie przez aplikacje ze Sklepu Play. Cieszę się, że któraś firma poważnie podchodzi do tematu cyberbezpieczeństwa.

źródło: Android Central