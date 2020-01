Czy Android jest rzeczywiście bezpieczny?

Google chce jak najbardziej zapanować nad bałaganem, który wytworzył się w Androidzie. Niewątpliwie wynika on z tego, że Amerykanie dbali o to, aby cały ekosystem się rozwijał i każdy mógł robić, co tylko sobie wymarzył. Z jednej strony oznaczało to mnogość dostępnych konfiguracji, ale z drugiej doprowadziło do tego, że rynek był bardzo podzielony, a niektóre urządzenia miernej jakości.

Stopniowo przez ostatnia dwa lata firma z Mountain View starała się zapanować nad chaosem, który sama stworzyła. Teraz szczególnie głośno jest o ustaleniu jednego wspólnego systemu sterowania gestami. Warto dodać, że wszystkie smartfony czy tablety z preinstalowanym Androidem 10 oferują wspólny model obsługi gestów. Moim zdaniem to świetny pomysł. Dzięki temu każdy sprzęt będzie zbliżony w obsłudze i nie będziemy mieć do czynienia ze zbędnym wyróżnianiem się przez poszczególnych producentów.

W przypadku cyberbezpieczeństwa także możemy dostrzec, że Google stara się wdrażać spójną, wspólną politykę. Szczególnie ważne jest tu udostępnianie łatek bezpieczeństwa, które w miarę się przyjęły.

Teraz Amerykanie chcą pokazać, że urządzenia z Androidem spełniają najbardziej wyśrubowane normy bezpieczeństwa dla klientów korporacyjnych. W udostępnionym obszernym dokumencie pt. Android Enterprise Security White Paper, możecie przeczytać o najważniejszych dodatkach i funkcjach. Szczególnie ciekawie prezentują się tam informacje o łatwym i szybkim przygotowywaniu patchy bezpieczeństwa, nowych możliwościach łączenia z VPN oraz poziom ochrony oferowany przez Google Play Protect.

Do tego dochodzą zautomatyzowane narzędzia Google weryfikujące wszystkie aplikacje dodawane do sklepu. Tu jednak nieszczególnie jest się czym chwalić, ponieważ cały czas możemy dostrzec sporo luk po tej stronie. Mam jednak nadzieję, że nawiązana współpraca z, np. ESET czy Lookout, w ramach App Defense Alliance odmieni to o 180 stopni.

Walka Google o lepszą opinię o Androidzie

Na dobrą sprawę Google zrobiło sporo, aby poprawić jakość działania oraz bezpieczeństwo systemu. Szczególnie w tym drugim obszarze zadbali o naprawienie najpoważniejszych luk i widać, że firma ma na to sensowną strategię.

Interesujące jest to, czy korporacje uwierzą w Google i będą korzystać z ich usług. Jest to na tyle stabilny i pewny rynek, że warto w niego inwestować. Wystarczy zresztą spojrzeć na to, jak dobrze radzą sobie usługi i aplikacje Microsoftu, włącznie z Windowsem, w korporacjach. Dodając do tego walkę w sektorze chmury publicznej, wszystko składa się w logiczną całość.

Najlepszym testem bezpieczeństwa Androida będą wiadomości na temat wykrytych zagrożeń, a właściwie ich brak. Może w końcu Google osiągnęło już ten poziom, że użytkownicy systemu mogą czuć się spokojnie, przeglądając nawet Sklep Play.

źródło: Google