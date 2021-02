Trzeba będzie uważać przy kupnie Xiaomi z Chin. Niektóre wersje z blokadą GMS

Oczywiście, nie oznacza to, że wszystkie smartfony z Chin staną się nieużyteczne. Po pierwsze, sprawa dotyczy wyłącznie telefonów z oprogramowaniem na rynek chiński, a jak wspomniałem na AliExpress i innych stronach są także telefony z oprogramowaniem w wersji globalnej. Jeżeli więc chcemy uniknąć problemów, warto uważać który model wybieramy. Jeżeli natomiast trafi się tak, że nie ma do kupienia innych wersji smartfonów niż te na rynek chiński (niektóre modele nie zostały wypuszczone w wersji globalnej), także nic stracone. W tym jednak przypadku wiąże się to z ryzykiem i wydatkami, ponieważ konieczne jest odblokowanie bootloadera i podmiana ROM’u (choć i to z różnych względów może być utrudnione/niemożliwe). Jest to też operacja, która wychodzi poza umiejętności przynajmniej części użytkowników, a jej zlecenie osobom trzecim oznacza dodatkowe koszty, podważające sens ściągania urządzenia z Chin.

Znacznie łatwiej jest więc pamiętać, że jeżeli chcemy mieć w pełni działające po wyjęciu z pudełka smartfony, kupujmy je w rodzimej dystrybucji. Bądź chociażby trzymajmy się wersji globalnych.

Źródło